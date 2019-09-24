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1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300  ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.   İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.F.

1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince oluşturulan uygulama noktasına, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1300 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine Ş.F. yönetimindeki 16 KJ 319 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve içindeki 3 kişinin üzerinde arama yapan ekipler, 1300 ecstasy hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, sürücü ile A.N. ve M.D.'yi gözaltına aldı.

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1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı1300 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

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