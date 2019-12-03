HABER

1.30’luk Özge ile görme engeli Rıza Demir’in bitmeyen aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 15:56 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 16 yıl önce evlenen 1.30 santimetre boyundaki Özge ile doğuştan görme engelli Rıza Demir’in aşkı engel tanımıyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 16 yıl önce evlenen 1.30 santimetre boyundaki Özge ile doğuştan görme engelli Rıza Demir’in aşkı engel tanımıyor. Engelleri bir bir aşan çift, mutlu bir şekilde yaşam sürüyor.
İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan ve 16 yıllık evle Özge ile Rıza Demir’in aşkı her geçen gün artarak devam ediyor. 1.30 santimetre boyundaki 39 yaşındaki Özge ile doğuştan görme engelli Rıza Demir’in aşkı devleri bile kıskandırıyor. Engelleri bir bir aşan çiftten Rıza Demir, karısının boy farkını kapatırken, Özge ise kocasına göz oluyor.

Önce aileleri karşı çıktı
2000 yılında Özge Karakuş, seyyar satıcılık yapan Rıza Demir’i görerek aşık oldu. Sonra birbirleri ile konuşan çift, aralarındaki engelleri sorun etmeden telefonla konuşmaya devam etti. Evlenmeye karar veren Özge ve Rıza’ya bu kez aileleri karşı çıktı. İkisi de engelli olduğu için evliliği onaylamayan aile, çocuklarının birbirlerine olan sevdası ve mahallelinin çabaları ikna edildi. 30 Temmuz 2003 yılında muradına eren çift, köy düğünü ile dünya evine girdi.
Evlendikten sonra mutlu bir yaşam sürmeye başlayan çift, önlerine çıkan bir çok engeli de birlikte aşarak, evliliklerini sürdürdü. Evlendikten sonra çocuk sahibi de olan çift, tüm işleri birlikte görerek, birbirlerinin eksiklerini kapattı. Ev işlerinden pazar ve alışverişe kadar her işi birlikte gören çift, mutlulu olduklarını belirterek, yaşamlarından memnun olduklarını ifade etti. Karısını çok sevdiğini belirten Rıza Demir, "16 yıldır evliyim. İstediğim her şey oldu. Çok güzel bir evliliğimiz var. Allah mutluluğumuzu bozmasın" dedi.
Boyunun kısa olmasını dert etmediğini belirten Özge Demir, "Eşim görme engelli ve benim boyum kısa ama hiç biri bizim için dert değil. Diğer insanlar gibi uzun olmuşum, kısa olmuşum sorun etmiyorum. Ben şu anki halimden çok memnunum. Sağlımız yerinde, mutluyuz. Bize yeter bir oğlumuz da var. Eşim çok anlayışlı bir birimizi anlıyoruz. Eşimi de , çocuğumu da çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Engelliler günü mesajı
Engelliler konusunda toplumun çok duyarlı olmadığını belirten Özge Demir, "Toplumuz duyarlı değil kaldırımlar engel dolu eşya dolu yürüyecek bir alan yok. Lütfen bu insanların yerine kendinizi koyun, ne kadar zorluk yaşıyorlar, düşünün. Herkes ona göre hareket etsin" diye konuştu.

PARTNERTasmayla takip edildi, şoke etti! Tasmayla takip edildi, şoke etti!
Otizmli bireyler mutfağa girerek kek yaptıOtizmli bireyler mutfağa girerek kek yaptı
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (4)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Son anketi paylaştı: Yüzde 44'e yüzde 36

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

Çakar lamba bitti derken, tepe lambası kabusu başladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de devasa kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Faciaya ramak kalmıştı! Kaya mahallenin üzerine yuvarlandı

Kayseri’de kızının gelmesini isteyen kadın intihara teşebbüs etti

Yer: Kayseri! Kimse ikna edemedi

Hakkari'den acı haber! Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'den kahreden haber!

Karı-kocadan iğrenç şantaj! Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Kadınların müstehcen görüntülerini çekip para istiyorlarmış

Çapa Diş Hekimliği Fakültesi’nde yıkım çalışmaları başladı

Ve yıkım çalışmaları başladı

Denizli'de cesedi gömerken yakalanan acil tıp teknisyeniyle ilgili yeni gelişme! 2 pitbull köpeğe el koyuldu

Cesedi gömerken yakalanmıştı! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.