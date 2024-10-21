HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 130Ş saatleri ve durakları - 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

130Ş saatleri ve durakları - 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da yaşayanlar için 130Ş otobüs hattı, günlük ulaşımın önemli bir parçasını oluşturur. Uzun ve kapsamlı güzergahı sayesinde pek çok duraktan geçiş yaparak, birçok semti birbirine bağlamaktadır. Bu nedenle, 130Ş hattının durakları hakkında güncel bilgi edinmek, bu hattı tercih eden vatandaşlar için oldukça kritik bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Peki, 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

130Ş saatleri ve durakları - 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmektedir. Bu sistemin bel kemiğini oluşturan otobüsler, hem işe hem de okula giden yurttaşlar için önemli bir ulaşım seçeneği sunar. Yolcular, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşmak ister. Bu noktada 130Ş otobüs hattı öne çıkar. İstanbul'un dinamik toplu taşıma ağı içinde yer alan 130Ş hattı, çok sayıda duraktan geçmesiyle dikkat çeker ve oldukça uzun bir güzergahı kapsar. Bu nedenle, hattın güzergahındaki duraklar ve sefer saatleri gibi bilgilere erişim, yolcular için büyük bir önem taşır.

130Ş durakları

130Ş durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. ŞİFA SONDURAK
    1. 23 NİSAN CADDESİ - Tuzla
    1. KARAKAYA - Tuzla
    1. GÖKSUN SOKAK - Tuzla
    1. GÖNÜL SOK-ŞEHİT BAYRAM AKSU - Tuzla
    1. SUMRU SOKAK - Tuzla
    1. BAŞKAYA SOKAK - Tuzla
    1. SELİM SOKAK - Tuzla
    1. KİPTAŞ 2.ETAP - Tuzla
    1. PINAR SOKAK - Tuzla
    1. NARİN SOKAK - Tuzla
    1. KARAKOL - Tuzla
    1. GÜMÜŞPINAR CAMİİ - Tuzla
    1. EMİROĞLU CADDESİ - Tuzla
    1. DEMİR SOKAK - Tuzla
    1. İNÖNÜ CADDESİ - Tuzla
    1. BUHAR SOKAK - Tuzla
    1. ALPER SOKAK - Tuzla
    1. ŞİFA MAHALLESİ - Tuzla
    1. ATATÜRK CADDESİ - Tuzla
    1. TUZLA KÖPRÜSÜ - Tuzla
    1. FABRİKALAR - Tuzla
    1. HÜRRİYET CADDESİ - Tuzla
    1. İÇMELER İSTASYON - Tuzla
    1. İÇMELER KÖPRÜSÜ - Tuzla
    1. AYDINTEPE İSTASYON - Tuzla
    1. ESENYALI SAPAĞI - Tuzla
    1. YANYOL CADDESİ - Pendik
    1. GÜZELYALI KÖPRÜSÜ - Pendik
    1. TERSANE KÖPRÜSÜ-2 - Pendik
    1. TERSANE KÖPRÜSÜ-1 - Pendik
    1. KAYNARCA - Pendik
    1. MEHMET ALİ TUNGA CAMİ - Pendik
    1. PENDİK KÖPRÜSÜ - Pendik
    1. SAFAŞ - Kartal
    1. VERGİ DAİRESİ - Kartal
    1. KERESTECİLER - Kartal
    1. SELÇUK ERAYDIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kartal
    1. KARTAL KÖPRÜSÜ - Kartal
    1. KARTAL BÖLGE TRAFİK - Kartal
    1. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - Kartal
    1. KARTAL SANAYİ - Kartal
    1. SOĞANLIK METRO - Kartal
    1. İBB EK HİZMET BİNASI - Kartal
    1. ANADOLU ADALET SARAYI - Kartal
    1. CEVİZLİ KÖPRÜSÜ - Kartal
    1. ESENKENT METRO - Maltepe
    1. EMEK - Maltepe
    1. ESENYOL - Maltepe
    1. HUZUREVİ - Maltepe
    1. MALTEPE KÖPRÜSÜ - Maltepe
    1. NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İLKOKULU - Maltepe
    1. ALTAYÇEŞME - Maltepe
    1. MAVİ EVLER - Maltepe
    1. KÜÇÜKYALI METRO - Maltepe
    1. KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - Maltepe
    1. ALTINTEPE - Maltepe
    1. BOSTANCI KÖPRÜSÜ - Ataşehir
    1. FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ataşehir
    1. KOZYATAĞI METRO - Ataşehir
    1. YÜZBEŞEVLER - Ataşehir
    1. YENİSAHRA - Ataşehir
    1. HASTANE - Ataşehir
    1. GÖZTEPE KÖPRÜSÜ - Üsküdar
    1. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Üsküdar
    1. UZUNÇAYIR METROBÜS - Üsküdar
    1. ACIBADEM METRO - Kadıköy
    1. KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ - Kadıköy
    1. İSFALT - Üsküdar
    1. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ - Üsküdar
    1. HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ - Üsküdar
    1. HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Üsküdar
    1. KADIKÖY - Kadıköy

130Ş saatleri

130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy Hattı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Şifa Mahallesi'nden başlayarak Kadıköy'e kadar uzanan önemli bir toplu taşıma hattıdır. Şifa Sondurak yönünden iş günleri ilk sefer 05:10, son sefer ise 22:10’da yapılmaktadır. Cumartesi günleri seferler aynı yönden 05:15 - 22:10 saatleri arasında, pazar günleri ise 05:20 - 22:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy otobüs
En Çok Okunan Haberler
Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga!

Fetullah Gülen sonrası FETÖ'de büyük kavga!

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

Ölüm haberinin ardından sosyal medyada sevinç çığlıkları!

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Somer Şef restoranında ödenen kişi başı ücreti açıkladı! "Asgari ücretle çalışanlar gelemez" deyince...

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu!

Sergen Yalçın, Jose Mourinho'ya canlı yayında patlayarak ilginç bir iddiada bulundu!

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.