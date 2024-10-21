130Ş saatleri ve durakları - 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmektedir. Bu sistemin bel kemiğini oluşturan otobüsler, hem işe hem de okula giden yurttaşlar için önemli bir ulaşım seçeneği sunar. Yolcular, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşmak ister. Bu noktada 130Ş otobüs hattı öne çıkar. İstanbul'un dinamik toplu taşıma ağı içinde yer alan 130Ş hattı, çok sayıda duraktan geçmesiyle dikkat çeker ve oldukça uzun bir güzergahı kapsar. Bu nedenle, hattın güzergahındaki duraklar ve sefer saatleri gibi bilgilere erişim, yolcular için büyük bir önem taşır.

130Ş durakları

130Ş durak isimleri aşağıdaki gibidir:

ŞİFA SONDURAK

23 NİSAN CADDESİ - Tuzla

KARAKAYA - Tuzla

GÖKSUN SOKAK - Tuzla

GÖNÜL SOK-ŞEHİT BAYRAM AKSU - Tuzla

SUMRU SOKAK - Tuzla

BAŞKAYA SOKAK - Tuzla

SELİM SOKAK - Tuzla

KİPTAŞ 2.ETAP - Tuzla

PINAR SOKAK - Tuzla

NARİN SOKAK - Tuzla

KARAKOL - Tuzla

GÜMÜŞPINAR CAMİİ - Tuzla

EMİROĞLU CADDESİ - Tuzla

DEMİR SOKAK - Tuzla

İNÖNÜ CADDESİ - Tuzla

BUHAR SOKAK - Tuzla

ALPER SOKAK - Tuzla

ŞİFA MAHALLESİ - Tuzla

ATATÜRK CADDESİ - Tuzla

TUZLA KÖPRÜSÜ - Tuzla

FABRİKALAR - Tuzla

HÜRRİYET CADDESİ - Tuzla

İÇMELER İSTASYON - Tuzla

İÇMELER KÖPRÜSÜ - Tuzla

AYDINTEPE İSTASYON - Tuzla

ESENYALI SAPAĞI - Tuzla

YANYOL CADDESİ - Pendik

GÜZELYALI KÖPRÜSÜ - Pendik

TERSANE KÖPRÜSÜ-2 - Pendik

TERSANE KÖPRÜSÜ-1 - Pendik

KAYNARCA - Pendik

MEHMET ALİ TUNGA CAMİ - Pendik

PENDİK KÖPRÜSÜ - Pendik

SAFAŞ - Kartal

VERGİ DAİRESİ - Kartal

KERESTECİLER - Kartal

SELÇUK ERAYDIN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Kartal

KARTAL KÖPRÜSÜ - Kartal

KARTAL BÖLGE TRAFİK - Kartal

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - Kartal

KARTAL SANAYİ - Kartal

SOĞANLIK METRO - Kartal

İBB EK HİZMET BİNASI - Kartal

ANADOLU ADALET SARAYI - Kartal

CEVİZLİ KÖPRÜSÜ - Kartal

ESENKENT METRO - Maltepe

EMEK - Maltepe

ESENYOL - Maltepe

HUZUREVİ - Maltepe

MALTEPE KÖPRÜSÜ - Maltepe

NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İLKOKULU - Maltepe

ALTAYÇEŞME - Maltepe

MAVİ EVLER - Maltepe

KÜÇÜKYALI METRO - Maltepe

KADİR HAS ANADOLU LİSESİ - Maltepe

ALTINTEPE - Maltepe

BOSTANCI KÖPRÜSÜ - Ataşehir

FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ - Ataşehir

KOZYATAĞI METRO - Ataşehir

YÜZBEŞEVLER - Ataşehir

YENİSAHRA - Ataşehir

HASTANE - Ataşehir

GÖZTEPE KÖPRÜSÜ - Üsküdar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Üsküdar

UZUNÇAYIR METROBÜS - Üsküdar

ACIBADEM METRO - Kadıköy

KOŞUYOLU KÖPRÜSÜ - Kadıköy

İSFALT - Üsküdar

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ - Üsküdar

HAYDARPAŞA NUMUNE HASTANESİ - Üsküdar

HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ - Üsküdar

KADIKÖY - Kadıköy



130Ş saatleri

130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy Hattı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Şifa Mahallesi'nden başlayarak Kadıköy'e kadar uzanan önemli bir toplu taşıma hattıdır. Şifa Sondurak yönünden iş günleri ilk sefer 05:10, son sefer ise 22:10’da yapılmaktadır. Cumartesi günleri seferler aynı yönden 05:15 - 22:10 saatleri arasında, pazar günleri ise 05:20 - 22:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.