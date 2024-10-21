130Ş saatleri ve durakları - 130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul'da yaşayan milyonlarca insan için toplu taşıma, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmektedir. Bu sistemin bel kemiğini oluşturan otobüsler, hem işe hem de okula giden yurttaşlar için önemli bir ulaşım seçeneği sunar. Yolcular, binecekleri otobüsün geçtiği duraklar hakkında güncel ve doğru bilgilere ulaşmak ister. Bu noktada 130Ş otobüs hattı öne çıkar. İstanbul'un dinamik toplu taşıma ağı içinde yer alan 130Ş hattı, çok sayıda duraktan geçmesiyle dikkat çeker ve oldukça uzun bir güzergahı kapsar. Bu nedenle, hattın güzergahındaki duraklar ve sefer saatleri gibi bilgilere erişim, yolcular için büyük bir önem taşır.
130Ş durak isimleri aşağıdaki gibidir:
130Ş Şifa Mahallesi - Kadıköy Hattı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Şifa Mahallesi'nden başlayarak Kadıköy'e kadar uzanan önemli bir toplu taşıma hattıdır. Şifa Sondurak yönünden iş günleri ilk sefer 05:10, son sefer ise 22:10’da yapılmaktadır. Cumartesi günleri seferler aynı yönden 05:15 - 22:10 saatleri arasında, pazar günleri ise 05:20 - 22:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.