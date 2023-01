131/6-b trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-b trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafiğe çıkacak her aracın plakasının bulunması zorunludur. Her araca özel olarak belirlenen plaka trafik tescil şubesinden, şoförler ve otomobilciler esnaf odasından alınabilir. Plakasız trafiğe çıkmak yasaktır. Her araca özel düzenlenen belgeler ve tescil, plaka ile bağlantılıdır. 131/6-b trafik cezası da tescil plakalarıyla alakalı bir durumdur. Bu kurala riayet edilmediği tespit edilirse idari para cezası yaptırımı uygulanır.

131/6-b trafik cezası nedir?

Trafikte uyulması gereken kurallar ve yerine getirilmesi gereken yasal protokoller vardır. Kurallar ve protokollerin aksatılması ve uyulmaması sonucunda kişi ve kişilere cezai işlem uygulanır. 131/6-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu yetkisiz bir şekilde tescil plakası dağıtmaktır. Tescil plakası, trafik tescil şubelerinden ya da bürolarından alınır. Tescil plakası için dilekçe ile araç sahipleri, kanuni temsilciler, vekiller ya da kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel kişiler tarafından yetkilendirilmiş kişilerin başvuru yapması gerekir. Bu belgenin yetkisiz bir şekilde dağıtımında 131/6-b trafik cezası maddesi ihlalin konusu dâhilinde idari para cezası ile cezalandırılır.

131/6-b trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik cezaları kuralların ihlal edildiği tespit edildiğinde uygulanır. Genellikle idari para cezası yaptırımı uygulanan trafik cezaları, belirlenen bedelin ödenmesi durumunda sorun teşkil etmeyecektir. 131/6-b trafik cezası yetkisi bulunmadığı hâlde tescil plakası dağıtımı yapan kişilere uygulanır. Bu cezanın bedeli idari para cezası ile ödenebilir. 131/6-b trafik cezası için belirlenen idari para cezası Kabahatler Kanunu'nun 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince kamu kurum ve kuruluşun en üst amiri tarafından verilir. Bu durumda ayıca TCK 204. maddesi dâhilinde adli işlem yapılır.

131/6-b trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılında 131/6-b trafik cezası tutarı 40.606 TL olarak belirlenmiştir. Belirlenen tutar ceza tebliğinin gelmesinden itibaren 15 gün içerisinde ödenirse erken ödeme indiriminden yararlanılabilir. Erken ödeme indirim oranı %25 olarak belirlenmiştir. 40.606 TL olarak belirlenmiş 131/6-b trafik cezası tutarı için erken ödeme indirimi kapsamında 30.454,50 TL ödenebilir.