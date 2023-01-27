131/6-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında Türkiye genelinde trafiğe çıkan araç sayısı verilerini açıkladı. Buna göre 2022 yılında 112 bin 709 araç trafiğe çıkıyor. Durum böyle olunca trafikte yaşanabilecek kazaları kontrol altına alıp akışı ve düzeni sağlamak için Karayolları Trafik Kanunu'nca uyulması gereken kurallar bulunur. Bu kurallara uyulmaması trafik kazaları gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple trafik kurallarının ihlali edilmesi durumunda çeşitli cezalar uygulanır. Ancak bu cezalar sadece sürücüler için geçerli değildir. Yayalar, işletmeler, noterler, vergi daireleri ve sürücü kursları için de bazı kurallar mevcuttur. Bunlardan biri de 131/6-d kodlu trafik cezasıdır. Cezanın ödenmemesi durumunda daha yüksek yaptırımlar bulunur, o yüzden trafik cezaları zamanında ödenmelidir.

131/6-d trafik cezası nedir?

131/6-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik şubeleri veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücü kurslarında işletme sahipleri ve kurs öğrencileri tarafından verilmesi ve kullanılması gereken kâğıtları yetkisiz olarak dağıtmaktır. 131/6-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca belirlenen duruma uyulmaması sebebiyle ilgili kişilere verilen bir cezadır.

131/6-d trafik cezası kimlere uygulanır?

131/6-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik şubeleri ya da bürolarında ve sürücü kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce kullanılması ve verilmesi lüzumlu olan kâğıtların yetkisiz olarak dağıtılmasıdır. 131/6-d trafik cezası maddesi uyarınca bu kurala uymayan kişilere idari para cezası ve adli ceza işlemi uygulanır. 131/6-d kodlu trafik cezası sebebiyle ceza puanı uygulanmaz ancak Kabahatler Kanunu'nun 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince idari para cezası uygulanır.

131/6-d trafik cezası tutarı ne kadar?

En bilinen ceza sorgulama yönetimi herhangi bir emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığına şahsen başvuru yapmaktır. Ancak günümüzde internet teknolojisi kolaylığıyla e-Devlet sistemi üzerinden kimlik bilgileriyle şahıs veya firmaya ait olan aracın ceza sorgulaması yapılabilir. Trafik cezalarıyla ilgili düzenli olarak sorgulama yapmakta yarar vardır. Trafik cezalarının resmî belgeyle tebliğ edilme kuralı olsa da belgenin ulaşmama veya karışıklık gibi bazı durumlarda sorunlar yaşanabilir. Böyle bir durumda trafik cezasından haberdar olunamaz ve faiz işlemeye başlar.

Trafik şube veya büroları tarafından dağıtılan kağıtları yetkisiz dağıtma suçuyla işlenen 131/6-d trafik cezası tutarı 2023 yılı için 40.606 TL idari trafik para cezasıdır. Ancak bu rakam cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde erken ödenirse yüzde 25 indirim uygulanarak ödenebilir. Trafik cezası % 25 indirimle birlikte 131/6-d trafik cezası tutarı 30.454,50 TL olarak ödenir.