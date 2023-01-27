HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. 131/6-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

131/6-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

13.01.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç kullanan kişiler, herhangi bir tebliğ karşısında ya da sistem üzerinden trafik cezası sorgulaması yaptığında isimlerine kayıtlı araçlarına kodlu trafik cezası verildiğini görebilirler. Trafiğe çıkan veya araç sahibi olanların yaptığı hatalar sonucunda kayıt altına alınan birçok ceza türü bulunur. Bunların birçoğu çeşitli kodlarla isimlendiriliyor. Ancak bu kurallar sadece sürücüler için geçerli değildir. Sürücü kurslarını kapsayan 131/6-d trafik ceza tutarı ne kadar?

131/6-d trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 131/6-d trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında Türkiye genelinde trafiğe çıkan araç sayısı verilerini açıkladı. Buna göre 2022 yılında 112 bin 709 araç trafiğe çıkıyor. Durum böyle olunca trafikte yaşanabilecek kazaları kontrol altına alıp akışı ve düzeni sağlamak için Karayolları Trafik Kanunu'nca uyulması gereken kurallar bulunur. Bu kurallara uyulmaması trafik kazaları gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu sebeple trafik kurallarının ihlali edilmesi durumunda çeşitli cezalar uygulanır. Ancak bu cezalar sadece sürücüler için geçerli değildir. Yayalar, işletmeler, noterler, vergi daireleri ve sürücü kursları için de bazı kurallar mevcuttur. Bunlardan biri de 131/6-d kodlu trafik cezasıdır. Cezanın ödenmemesi durumunda daha yüksek yaptırımlar bulunur, o yüzden trafik cezaları zamanında ödenmelidir.

131/6-d trafik cezası nedir?

131/6-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik şubeleri veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücü kurslarında işletme sahipleri ve kurs öğrencileri tarafından verilmesi ve kullanılması gereken kâğıtları yetkisiz olarak dağıtmaktır. 131/6-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu uyarınca belirlenen duruma uyulmaması sebebiyle ilgili kişilere verilen bir cezadır.

İlginizi Çekebilir

131/6-a trafik cezası nedir?

131/6-a trafik cezası nedir?

131/6-c trafik cezası nedir?

131/6-c trafik cezası nedir?

28 trafik cezası nedir?

28 trafik cezası nedir?

 30/1-a trafik cezası nedir?

30/1-a trafik cezası nedir?

51/2-a trafik cezası nedir?

51/2-a trafik cezası nedir?

131/6-d trafik cezası kimlere uygulanır?

131/6-d trafik cezası maddesi ihlalin konusu trafik şubeleri ya da bürolarında ve sürücü kurslarında iş sahipleri ve kursiyerlerce kullanılması ve verilmesi lüzumlu olan kâğıtların yetkisiz olarak dağıtılmasıdır. 131/6-d trafik cezası maddesi uyarınca bu kurala uymayan kişilere idari para cezası ve adli ceza işlemi uygulanır. 131/6-d kodlu trafik cezası sebebiyle ceza puanı uygulanmaz ancak Kabahatler Kanunu'nun 22. maddesinin 2. fıkrası gereğince idari para cezası uygulanır.

131/6-d trafik cezası tutarı ne kadar?

En bilinen ceza sorgulama yönetimi herhangi bir emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığına şahsen başvuru yapmaktır. Ancak günümüzde internet teknolojisi kolaylığıyla e-Devlet sistemi üzerinden kimlik bilgileriyle şahıs veya firmaya ait olan aracın ceza sorgulaması yapılabilir. Trafik cezalarıyla ilgili düzenli olarak sorgulama yapmakta yarar vardır. Trafik cezalarının resmî belgeyle tebliğ edilme kuralı olsa da belgenin ulaşmama veya karışıklık gibi bazı durumlarda sorunlar yaşanabilir. Böyle bir durumda trafik cezasından haberdar olunamaz ve faiz işlemeye başlar.

Trafik şube veya büroları tarafından dağıtılan kağıtları yetkisiz dağıtma suçuyla işlenen 131/6-d trafik cezası tutarı 2023 yılı için 40.606 TL idari trafik para cezasıdır. Ancak bu rakam cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde erken ödenirse yüzde 25 indirim uygulanarak ödenebilir. Trafik cezası % 25 indirimle birlikte 131/6-d trafik cezası tutarı 30.454,50 TL olarak ödenir.

İlginizi Çekebilir

51/2-b trafik cezası nedir?

51/2-b trafik cezası nedir?

51/2-c trafik cezası nedir?

51/2-c trafik cezası nedir?

 51/5-a trafik cezası nedir?

51/5-a trafik cezası nedir?

 51/5-b trafik cezası nedir?

51/5-b trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?

52/1-a trafik cezası nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandıAltılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener olduYSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik cezası trafik cezası sorgulama

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırı

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

75 yaşındaki adam cinsel güç artırıcı alıp karısını...

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Az kalsın frikik veriyordu! Bakın nasıl engel oldu

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Polis çilingirle eve girince gerçek ortaya çıktı! Tam 3 gün 3 gece...

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Sancaktepe'de kan donduran olay! 3’ü çocuk 4 kişi ölü bulundu

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

Tüm Türkiye kavuşuyor! İşte İstanbul'un 'merhaba' diyeceği gün

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.