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131 yıllıktı... Saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

12.02.2022 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Sungurlu ilçesinin simgelerinden olan 131 yıllık tarihin Saat kulesi’nin dökülmeye başlaması korkuttu. Parçaların düştüğü anda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını polis barikatlarıyla kapattı.

131 yıllıktı... Saat kulesinden düşen parçalar korkuttu

Kaymakam Edip Bey tarafından Yozgat Saat Kulesi 1891 yılında Şakir Usta’ya yaptırıldı. Yozgatlı Usta’nın 19 metre yüksekliğinde yaptığı Kule, Sungurlu ilçesinin simgelerinden oldu. 131 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Saat Kulesi tehlike oluşturmaya başladı.

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DEPREMDE BALKON PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

2020 yılı Ocak ayında meydana gelen depremde balkon parçaları düşen Saat Kulesi’nin diğer parçaları da bugün düştü.

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ŞANS ESERİ FACİADAN DÖNÜLDÜ

Her gün yüzlerce vatandaşın fotoğraf çektirdiği Saat Kulesi’nden parçaların düştüğü anda kimsenin olmaması faciayı önledi.

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ETRAFI POLİS BARİKATLARIYLA KAPATILDI

Belediye ekipleri tarihi kulenin etrafını polis barikatlarıyla kapatırken, durum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna bildirildi.

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Tarihi Sungurlu Saat Kulesi en son 2008 yılında restore edilmişti. (İHA)

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