HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 131T saatleri ve durakları - 131T Atatürk Mahallesi/Taşdelen - İmes/Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

131T saatleri ve durakları - 131T Atatürk Mahallesi/Taşdelen - İmes/Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İETT otobüsleri, şehrin hemen her bölgesine ulaşım sağlayarak milyonlarca İstanbullunun günlük yolculuklarını kolaylaştırır. İETT, teknolojiye de ayak uydurarak otobüs seferlerinin takibini kolaylaştırmak için mobil uygulamalar ve akıllı durak sistemleri gibi yenilikler getirmiştir. Yolcular bu sayede otobüslerin geliş saatlerini gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Peki, 131T Atatürk Mahallesi/Taşdelen - İmes/Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

131T saatleri ve durakları - 131T Atatürk Mahallesi/Taşdelen - İmes/Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul, nüfus yoğunluğu ve geniş coğrafyasıyla Türkiye’nin en büyük metropolü olma özelliği taşır. Toplu taşıma da bu devasa şehirde hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle otobüs kullanımı, şehrin dört bir yanına ulaşım sağlamak için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. İstanbul'da otobüs kullanımı, hem şehir içi hem de çevre semtlerle bağlantı kurma açısından büyük önem taşır.

131T durakları

131T durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR - Sancaktepe
    1. GENÇLİK CADDESİ - Çekmeköy
    1. SAĞLIK OCAĞI - Çekmeköy
    1. GÜVEN SOKAK - Çekmeköy
    1. VATAN CADDESİ - Çekmeköy
    1. GÜLNAR SOKAK - Çekmeköy
    1. DEMOKRASİ CADDESİ - Çekmeköy
    1. KESTANE SOKAK - Çekmeköy
    1. ŞİMŞEK SOKAK - Çekmeköy
    1. TAŞDELEN CUMHURİYET CADDESİ - Çekmeköy
    1. VATAN ORTAOKULU - Sancaktepe
    1. ÖZGÜRLÜK CADDESİ - Sancaktepe
    1. KALE SOKAK - Sancaktepe
    1. BURÇAK SOKAK - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - Çekmeköy
    1. CEMRE SOKAK - Çekmeköy
    1. ADNAN KAHVECİ - Çekmeköy
    1. KARTAL SOKAK - Çekmeköy
    1. ULUSAL CADDESİ - Çekmeköy
    1. SELAHATTİN EYYUBİ CAMİİ - Çekmeköy
    1. PAPATYA - Çekmeköy
    1. KEVSER CAMİİ - Çekmeköy
    1. KURAN KURSU CADDESİ - Çekmeköy
    1. EKŞİOĞLU MAHALLESİ - Çekmeköy
    1. YENİDOĞAN SAPAĞI - Çekmeköy
    1. TAŞDELEN - Çekmeköy
    1. SULTANÇİFTLİĞİ - Çekmeköy
    1. SİNAN SOKAK - Çekmeköy
    1. GÜNGÖREN - Çekmeköy
    1. SEYMENLER - Çekmeköy
    1. HALİT BİN VELİT CAMİİ - Çekmeköy
    1. SANCAKTEPE KAVŞAĞI - Çekmeköy
    1. ÇAMLIK - Çekmeköy
    1. ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy
    1. NECİP FAZIL METRO - Ümraniye
    1. MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye
    1. ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye
    1. DUDULLU - Ümraniye
    1. YUKARI DUDULLU - Ümraniye
    1. MODOKO - Ümraniye
    1. İ.M.E.S. - Ümraniye
    1. KEYAP - Ümraniye
    1. MODOKO GİRİŞİ - Ümraniye
    1. KEYAP CADDESİ - Ümraniye
    1. SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU - Ümraniye
    1. ÇETİN CADDESİ - Ümraniye
    1. EROL SOKAK - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE SGK. - Ümraniye
    1. TAVUKÇUYOLU CADDESİ - Ümraniye
    1. TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU - Ümraniye
    1. İSTİKBAL SOKAK - Ümraniye
    1. GENÇTÜRK SOKAK - Ümraniye
    1. ESKİ KADIKÖY YOLU CADDESİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ - Ümraniye
    1. TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE ENGELLİLER MERKEZİ - Ümraniye
    1. ÇAKMAK KÖPRÜSÜ - Ümraniye
    1. ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM - Ümraniye
    1. İŞKUR ÜMRANİYE - Ümraniye
    1. YAMANEVLER METRO - Ümraniye
    1. HALDUN ALAGAŞ - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE - Ümraniye
    1. ÜMRANİYE ÇARŞI METRO - Ümraniye
    1. BAĞ SOKAK - Ümraniye
    1. MEVLANA PARKI - Ümraniye
    1. DİSPANSER - Ümraniye
    1. ESTERGON CADDESİ - Ümraniye

131T saatleri

131T hattı, genellikle sabah erken saatlerden itibaren gece geç saatlere kadar çalışmaktadır. Özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde, sabah ve akşam yoğun saatlerde daha sık seferler düzenlenir.

Pazartesi-Cuma günleri, sabah yoğun saatlerde seferler daha sık aralıklarla yapılırken, günün ilerleyen saatlerinde bu aralıklar uzayabilir. Hafta sonu günlerinde, hafta içi kadar sık olmasa da sabah erken saatlerden geceye kadar hizmet vermeye devam eder. Atatürk Mahallesi Peronlar yönünden 131T saatleri şöyledir:

  • İş Günleri: 04:45 - 22:00
  • Cumartesi: 04:50 - 22:05
  • Pazar: 04:50 - 22:05
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ümraniye otobüs
En Çok Okunan Haberler
Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

Hain Fetullah Gülen nereye gömülecek? Arazi satın alındı, adını bile koymuşlar

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrası Demet Evgar paylaştı! Defne Joy Foster'ı hatırlattı

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Papa'ya yalvarıp dua istemişti! Hepsi yas tutuyor...

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Son dakika! Hain terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen öldü, son fotoğrafıyla alay konusu olmuştu

Ölümünde ilginç tesadüf: Tam o güne rastladı!

Ölümünde ilginç tesadüf: Tam o güne rastladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.