131T saatleri ve durakları - 131T Atatürk Mahallesi/Taşdelen - İmes/Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul, nüfus yoğunluğu ve geniş coğrafyasıyla Türkiye’nin en büyük metropolü olma özelliği taşır. Toplu taşıma da bu devasa şehirde hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle otobüs kullanımı, şehrin dört bir yanına ulaşım sağlamak için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. İstanbul'da otobüs kullanımı, hem şehir içi hem de çevre semtlerle bağlantı kurma açısından büyük önem taşır.
131T durak isimleri aşağıdaki gibidir:
131T hattı, genellikle sabah erken saatlerden itibaren gece geç saatlere kadar çalışmaktadır. Özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde, sabah ve akşam yoğun saatlerde daha sık seferler düzenlenir.
Pazartesi-Cuma günleri, sabah yoğun saatlerde seferler daha sık aralıklarla yapılırken, günün ilerleyen saatlerinde bu aralıklar uzayabilir. Hafta sonu günlerinde, hafta içi kadar sık olmasa da sabah erken saatlerden geceye kadar hizmet vermeye devam eder. Atatürk Mahallesi Peronlar yönünden 131T saatleri şöyledir: