131T saatleri ve durakları - 131T Atatürk Mahallesi/Taşdelen - İmes/Ümraniye hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

İstanbul, nüfus yoğunluğu ve geniş coğrafyasıyla Türkiye’nin en büyük metropolü olma özelliği taşır. Toplu taşıma da bu devasa şehirde hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle otobüs kullanımı, şehrin dört bir yanına ulaşım sağlamak için en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. İstanbul'da otobüs kullanımı, hem şehir içi hem de çevre semtlerle bağlantı kurma açısından büyük önem taşır.

131T durakları

131T durak isimleri aşağıdaki gibidir:

ATATÜRK MAHALLESİ PERONLAR - Sancaktepe

GENÇLİK CADDESİ - Çekmeköy

SAĞLIK OCAĞI - Çekmeköy

GÜVEN SOKAK - Çekmeköy

VATAN CADDESİ - Çekmeköy

GÜLNAR SOKAK - Çekmeköy

DEMOKRASİ CADDESİ - Çekmeköy

KESTANE SOKAK - Çekmeköy

ŞİMŞEK SOKAK - Çekmeköy

TAŞDELEN CUMHURİYET CADDESİ - Çekmeköy

VATAN ORTAOKULU - Sancaktepe

ÖZGÜRLÜK CADDESİ - Sancaktepe

KALE SOKAK - Sancaktepe

BURÇAK SOKAK - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ - Çekmeköy

CEMRE SOKAK - Çekmeköy

ADNAN KAHVECİ - Çekmeköy

KARTAL SOKAK - Çekmeköy

ULUSAL CADDESİ - Çekmeköy

SELAHATTİN EYYUBİ CAMİİ - Çekmeköy

PAPATYA - Çekmeköy

KEVSER CAMİİ - Çekmeköy

KURAN KURSU CADDESİ - Çekmeköy

EKŞİOĞLU MAHALLESİ - Çekmeköy

YENİDOĞAN SAPAĞI - Çekmeköy

TAŞDELEN - Çekmeköy

SULTANÇİFTLİĞİ - Çekmeköy

SİNAN SOKAK - Çekmeköy

GÜNGÖREN - Çekmeköy

SEYMENLER - Çekmeköy

HALİT BİN VELİT CAMİİ - Çekmeköy

SANCAKTEPE KAVŞAĞI - Çekmeköy

ÇAMLIK - Çekmeköy

ÇEKMEKÖY METRO - Çekmeköy

NECİP FAZIL METRO - Ümraniye

MUSTAFA VASIF KARSLIGİL İLKOKULU - Ümraniye

ÇEKMEKÖY SAPAĞI - Ümraniye

DUDULLU - Ümraniye

YUKARI DUDULLU - Ümraniye

MODOKO - Ümraniye

İ.M.E.S. - Ümraniye

KEYAP - Ümraniye

MODOKO GİRİŞİ - Ümraniye

KEYAP CADDESİ - Ümraniye

SELÇUK ECZA 50.YIL ORTAOKULU - Ümraniye

ÇETİN CADDESİ - Ümraniye

EROL SOKAK - Ümraniye

ÜMRANİYE SGK. - Ümraniye

TAVUKÇUYOLU CADDESİ - Ümraniye

TEV ZAHİDE ZEHRA GARRİNG ORTAOKULU - Ümraniye

İSTİKBAL SOKAK - Ümraniye

GENÇTÜRK SOKAK - Ümraniye

ESKİ KADIKÖY YOLU CADDESİ - Ümraniye

ÇAKMAK SPOR TESİSLERİ - Ümraniye

ÇAKMAK MERKEZ CAMİİ - Ümraniye

TEPEÜSTÜ KAVŞAĞI - Ümraniye

ÜMRANİYE ENGELLİLER MERKEZİ - Ümraniye

ÇAKMAK KÖPRÜSÜ - Ümraniye

ÜMR.İSKİ-ŞEHİT EMRE BÜYÜKYILDIRIM - Ümraniye

İŞKUR ÜMRANİYE - Ümraniye

YAMANEVLER METRO - Ümraniye

HALDUN ALAGAŞ - Ümraniye

ÜMRANİYE - Ümraniye

ÜMRANİYE ÇARŞI METRO - Ümraniye

BAĞ SOKAK - Ümraniye

MEVLANA PARKI - Ümraniye

DİSPANSER - Ümraniye

ESTERGON CADDESİ - Ümraniye



131T saatleri

131T hattı, genellikle sabah erken saatlerden itibaren gece geç saatlere kadar çalışmaktadır. Özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde, sabah ve akşam yoğun saatlerde daha sık seferler düzenlenir.

Pazartesi-Cuma günleri, sabah yoğun saatlerde seferler daha sık aralıklarla yapılırken, günün ilerleyen saatlerinde bu aralıklar uzayabilir. Hafta sonu günlerinde, hafta içi kadar sık olmasa da sabah erken saatlerden geceye kadar hizmet vermeye devam eder. Atatürk Mahallesi Peronlar yönünden 131T saatleri şöyledir: