132 kadın 2 milyon 852 bin 496 ilmekle Atatürk imzası yaptı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile 132 kadının ördüğü 2 milyon 852 bin 496 ilmek ve 4 bin 356 parçadan oluşan dev Mustafa Kemal Atatürk imzası, büyük beğeni topladı.

Örsemaşkla isimli örgü evinde, Tepebaşı Belediyesi'nin katkıları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 2 milyon 852 bin 496 ilmek ve 4 bin 356 parçadan oluşan 100 metrekarelik dev Atatürk imzasının birleştirilmesi Behiç Erkin Futbol Sahası'nda yapıldı. Parçaların birleştirilmesi nedeniyle düzenlene etkinliğe CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, davetliler ile örgüyü ören 132 kadın katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın yanı sıra Andımız'ın da okunduğu etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Ahmet Ataç şunları söyledi:

"Örsemaşkla örgü evinden 132 kadınımız, bu dev Atatürk imzasını hayata geçirdi. 100 metrekarelik dev Atatürk imzası için 4 bin 356 parçayı bu 132 kadınımız birebir örerek hazırladı. Ben bu arkadaşlarımıza, cumhuriyet kadınlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tabi ki Mustafa Kemal Atatürk'ün kadına verdiği değeri hiç kimse unutmamalıdır. Bugün hala birçok ülkenin veremediği değeri ve hakları, yıllar önce Büyük Önder Atatürk vermiştir. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle, hasretle anıyoruz. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyoruz."