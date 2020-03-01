HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 132 kiloya kadar çıkmıştı! Akupunkturla bakın nasıl zayıfladı

132 kiloya kadar çıkmıştı! Akupunkturla bakın nasıl zayıfladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.03.2020 09:31 | Son Güncelleme

21 yaşındaki Semih Karakoç, 128 kiloyken restoranlarda kendisine yöneltilen bakışlardan rahatsız olunca kilo vermeye karar verdi. Artık utanmadan yemek yiyebildiğini söyleyen Semih, bir zamanlarda denize atletle girdiğini, şimdi ise yazın gelmesini sabırsızlıkla beklediğini anlattı. İşte akupunktur sayesinde hayalindeki görünüme kavuşan 21 yaşındaki gencin azmiyle gelen değişimi...

Antalya'da 128 kilo olan Semih Karakoç, 4 kür akupuntur tedavisinin ardından 40 kilo verdi. 23 günlük ilk akupuntur tedavisinde önce 13 kilo veren 1.89 boyundaki Karakoç, 4 kürün sonunda 88 kiloya indi. Kilo verdikten sonra hayata daha pozitif baktığını, kiloluyken yapmaya utandıklarını artık rahatlıkla yaptığını söyleyen Semih Karakoç, çok mutlu olduğunu ifade etti.

132 kiloya kadar çıkmıştı

128 kilo olduğu dönemlerde restoranlarda yemek yerken çok utandığını anlatan Karakoç, “İnsanların bakışlarından rahatsız oluyordum. Sanki bana bakarken 'pis boğaz' dediklerini düşünüyordum. Yemek yiyemiyordum. Şimdi rahatlıkla yemek yiyorum" dedi. Çocukluğunda da kilolu olduğunu belirten Karakoç, “12 yaşından sonra hızla kilo almaya başlamıştım. Bir dönem 132 kiloya kadar çıktım. Diyetle 128 kiloya düştüm. Diyetlerde başarılı olamadım. Sonra annemin önerisiyle akupunkturla zayıflamaya karar verdim" diye konuştu.

'AKUPUNTURLA KİLO VEREMEM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM'

'AKUPUNTURLA KİLO VEREMEM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM'
Akupuntur tedavisiyle zayıflama kararı verdiğinde önceleri kilo verebileceğine çok inanmadığını belirten Semih Karakoç, “Başlangıçta biraz tedirgin olmuştum ama kilo verdiğimi görünce devam ettim. Kilo vermeye başlayınca daha çok zayıflamak istedim. Şu anda 88 kiloyum ama biraz daha kilo vermek istiyorum" dedi.

'DENİZE ATLETLE GİRİYORDUM'

'DENİZE ATLETLE GİRİYORDUM'
Kilolu dönemlerinde denize girerken de utandığını anlatan Karakoç, “Yağlarım sarkıyordu. Atletle giriyordum. Artık özgürce denize gireceğim" dedi. 128 kilo olduğu dönemlerde alışveriş için mağazalara gittiğinde giysi denerken aynaya bakıp 'Ben bu muyum?' dediğini söyleyen Semih Karakoç, “Şimdiyse aldığım kıyafet üstüme oturuyor. Artık başardım. Mutluyum. Daha da devam edeceğim. Biraz daha fazlalığım var" şeklinde konuştu. Kendi kahvehanesinde çalışırken öğlene doğru enerjisinin bittiğini ifade eden Karakoç, “Şimdi kuş gibiyim. Adımlarımı atarken çok rahatım" ifadelerini kullandı.

'BU HASTANIN BAŞARISI'

'BU HASTANIN BAŞARISI'
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Dr. Dündar Kaçar ise bu başarının Semih Karakoç'un başarısı olduğunu söyledi. Dr. Kaçar, “Semih 4 kürde 40 kilo verdi. Verilen kiloya vücudun adaptasyon sağlaması için her kür arasında birkaç ay ara verdik. Başlangıçta 128 kiloydu, şu anda 88 kilo. Bu bizim değil, hastanın başarısı. Bu bizi çok mutlu etti" dedi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı olarak, danışanlarına sadece yol gösterdiğini belirten Dr. Dündar Kaçar , “Bir kişi kilo vermeyi kafasına koyduysa, eninde sonunda başarılı olacaktır. Kilo vermek için kararlılık ve hekimine inanmak önemli" diye konuştu.
Anahtar Kelimeler:
kilo sağlık

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Yunanistan'ın Türkiye itirazını NATO reddetti

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Yaşananlara bir asker kızı olarak bakıyorum da…'

'Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi...'

'Bir anne hüngür hüngür ağlayarak geldi...'

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Flaş açıklama: Tarihi bir ders vereceğiz!

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

Macron'dan Rusya'ya flaş çağrı: Derhal...

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

29 senedir bunu yaşıyor! Gözlerini bir an bile kapatamıyor

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Diğer Haberler
6 yaşındaki Metehan'ın hastalığına teşhis konulamıyor

6 yaşındaki Metehan'ın hastalığına teşhis konulamıyor

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs kararı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs kararı!

Koronavirüsten nasıl korunmalıyız? Sağlıklı kişiler maske takmalı mı?

Sağlıklı kişilerin maske takması önerilmiyor

Bir ili ayağa kaldırmıştı! Vali'den koronavirüs açıklaması

Bir ili ayağa kaldırmıştı! Vali'den koronavirüs açıklaması

Demir eksikliği anemisi tedavisinde C vitamini tüketin

Demir eksikliği anemisiyle başa çıkmanın yolu C vitamini

Koronavirüs kimlerde görülüyor? Çarpıcı rakamlar

Koronavirüste çarpıcı rakamlar! En çok onlarda görülüyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.