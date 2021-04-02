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132 yıllık camide korkutan yangın

02.04.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de tadilat çalışmaları yapılan 132 yıllık camide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgilere göre, Hacıalibey Mahallesi Ülkü Sokak’ta bulunan Hacıalibey Camii’de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Eskişehir’de tadilat çalışmaları yapılan 132 yıllık camide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Hacıalibey Mahallesi Ülkü Sokak’ta bulunan Hacıalibey Camii’de henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. 1889 yılında yapılan caminin tadilat işlemleri sürerken, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı ahşap kolonlar yangının etkisiyle tutuştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, camide hasar oluştu. Konuyla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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