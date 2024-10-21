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  4. 132P saatleri, durakları ve durak isimleri - 132P Veysel Karani / Sultanbeyli - Kartal hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

132P saatleri, durakları ve durak isimleri - 132P Veysel Karani / Sultanbeyli - Kartal hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.10.2024 19:07
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İnsanlar otobüs durakları ve saatlerini merak ederler, çünkü günlük yaşamda toplu taşıma, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamanın en pratik yollarından biridir. Özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu, bireysel araç kullanımı ve otopark sorunları nedeniyle toplu taşıma araçları sıklıkla tercih edilir. Peki, 132P Veysel Karani / Sultanbeyli - Kartal hattı saatleri, durakları ve durak isimleri nelerdir?

132P saatleri, durakları ve durak isimleri - 132P Veysel Karani / Sultanbeyli - Kartal hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Otobüs durakları ve kalkış saatleri, şehir içi ulaşımın en önemli unsurlarından biridir. Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, duraklardan kalkan otobüslerle şehir içinde güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat edebilirler. Duraklar, genellikle yoğun nüfuslu bölgelerde, alışveriş merkezlerinin, hastanelerin veya önemli kamu binalarının yakınında bulunur. Bu sayede yolcular, ihtiyaçlarına göre en uygun duraktan otobüse binebilirler. Otobüs kalkış saatleri ise toplu taşıma hizmetinin planlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

132P durakları

132P durak isimleri aşağıdaki gibidir:

    1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN CADDESİ - Sancaktepe
    1. VEYSEL KARANİ İLKOKULU - Sancaktepe
    1. VEYSEL KARANİ MAHALLE MUHTARLIĞI - Sancaktepe
    1. ALKAN SOKAK - Sancaktepe
    1. YEŞİL SOKAK - Sancaktepe
    1. FATİH SULTAN CAMİİ - Sancaktepe
    1. FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Sancaktepe
    1. ASİL TÜRK CADDESİ - Sancaktepe
    1. HASANPAŞA - Sultanbeyli
    1. OTOBAN ÇIKIŞI - Sultanbeyli
    1. MESCİDİ AKSA CAMİİ - Sultanbeyli
    1. DUMLUPINAR - Sultanbeyli
    1. FATİH SULTAN MEHMET MEZARLIĞI - Sultanbeyli
    1. ÇİFTLİK - Sultanbeyli
    1. SULTANBEYLİ MERKEZ - Sultanbeyli
    1. SULTANÇEŞME - Sultanbeyli
    1. FATİH BULVARI - Sultanbeyli
    1. BAĞLIK CADDESİ - Sultanbeyli
    1. TURGUT REİS - Sultanbeyli
    1. KARATAY SOKAK - Sultanbeyli
    1. MECİDİYE - Sultanbeyli
    1. ŞEHİT ERDEM DİKER - Sultanbeyli
    1. ŞEHİT İHSAN YILDIZ - Sultanbeyli
    1. SANAYİ - Sultanbeyli
    1. ÇİÇEKLİ - Sultanbeyli
    1. AKŞEMSETTİN - Sultanbeyli
    1. ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI - Sultanbeyli
    1. BULVAR GİRİŞİ - Sultanbeyli
    1. EŞREF BİTLİS BULVARI - Sultanbeyli
    1. SULTANBEYLİ PERONLAR - Pendik
    1. GONCA SOKAK - Pendik
    1. BALABAN - Pendik
    1. ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Sultanbeyli
    1. MELET KONUTLARI - Pendik
    1. MUSTAFA AKYOL SOKAK - Pendik
    1. ENGİN SİTESİ - Pendik
    1. ATACAN AKGÜL SİT.- PENDİK BİLSEM - Pendik
    1. MENEKŞE SOKAK - Pendik
    1. ALP SİTESİ - Pendik
    1. SAĞLAM SİTESİ - Pendik
    1. BAKÜ CADDESİ - Pendik
    1. KURTKÖY İLKOKULU - Pendik
    1. KANARYA - Pendik
    1. KURTKÖY - Pendik
    1. MUSTAFA KARUŞAĞI İLKOKULU - Pendik
    1. KURTKÖY MAHALLESİ METRO - Pendik
    1. KURTKÖY İSMEK - Pendik
    1. KADER SOKAK - Pendik
    1. ŞEYHLİ - Pendik
    1. GEDİK ÜNİVERSİTESİ - Pendik
    1. YAYALAR METRO - Pendik
    1. MESLEK LİSESİ - Pendik
    1. TANDOĞAN CADDESİ - Pendik
    1. NAR SOKAK - Pendik
    1. GÜLLÜBAĞLAR - Pendik
    1. CEMİLE ÇOPUROĞLU ORTAOKULU - Pendik
    1. RIHTIM SOKAK - Pendik
    1. MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ - Pendik
    1. FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ METRO - Pendik
    1. MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - Pendik
    1. BORA SOKAK - Pendik
    1. PENDİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI - Pendik
    1. MİMAR SİNAN CADDESİ - Pendik
    1. EGEMEN SOKAK - Pendik
    1. VELİBABA SAPAĞI - Pendik
    1. ÜÇEVLER - Pendik
    1. ÖĞRENCİ YURDU - Pendik
    1. TOPRAKYOL - Pendik
    1. TAŞLIBAYIR - Pendik
    1. PENDİK KÖPRÜSÜ - Pendik
    1. SANAYİ SİTESİ - Pendik
    1. ADNAN MENDERES BULVARI - Pendik
    1. PENDİK YHT İSTASYONU - Pendik
    1. SANCAK KÖPRÜSÜ - Pendik
    1. PENDİK DEVLET HASTANESİ - Pendik
    1. EROL KAYA CADDESİ - Pendik
    1. PENDİK ANADOLU LİSESİ - Pendik
    1. VETERİNER ARAŞTIRMA - Kartal
    1. POSTA DAĞITIM MERKEZİ - Kartal
    1. YUNUS - Kartal
    1. HAVA EVLERİ - Kartal
    1. BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ - Kartal
    1. KARTAL - Kartal

132P saatleri

132P otobüs hattı, hafta içi ile hafta sonu farklı saat aralıklarında çalışır. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yönünden seferler iş günleri 05:20'de başlar ve akşam 21:30'a kadar devam eder. Hafta sonu seferleri ise sabah 05:30'da başlar ve akşam 21:20'de sona erer.

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Kartal otobüs
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