132P saatleri, durakları ve durak isimleri - 132P Veysel Karani / Sultanbeyli - Kartal hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Otobüs durakları ve kalkış saatleri, şehir içi ulaşımın en önemli unsurlarından biridir. Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, duraklardan kalkan otobüslerle şehir içinde güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat edebilirler. Duraklar, genellikle yoğun nüfuslu bölgelerde, alışveriş merkezlerinin, hastanelerin veya önemli kamu binalarının yakınında bulunur. Bu sayede yolcular, ihtiyaçlarına göre en uygun duraktan otobüse binebilirler. Otobüs kalkış saatleri ise toplu taşıma hizmetinin planlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

132P durakları

132P durak isimleri aşağıdaki gibidir:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN CADDESİ - Sancaktepe

VEYSEL KARANİ İLKOKULU - Sancaktepe

VEYSEL KARANİ MAHALLE MUHTARLIĞI - Sancaktepe

ALKAN SOKAK - Sancaktepe

YEŞİL SOKAK - Sancaktepe

FATİH SULTAN CAMİİ - Sancaktepe

FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ - Sancaktepe

ASİL TÜRK CADDESİ - Sancaktepe

HASANPAŞA - Sultanbeyli

OTOBAN ÇIKIŞI - Sultanbeyli

MESCİDİ AKSA CAMİİ - Sultanbeyli

DUMLUPINAR - Sultanbeyli

FATİH SULTAN MEHMET MEZARLIĞI - Sultanbeyli

ÇİFTLİK - Sultanbeyli

SULTANBEYLİ MERKEZ - Sultanbeyli

SULTANÇEŞME - Sultanbeyli

FATİH BULVARI - Sultanbeyli

BAĞLIK CADDESİ - Sultanbeyli

TURGUT REİS - Sultanbeyli

KARATAY SOKAK - Sultanbeyli

MECİDİYE - Sultanbeyli

ŞEHİT ERDEM DİKER - Sultanbeyli

ŞEHİT İHSAN YILDIZ - Sultanbeyli

SANAYİ - Sultanbeyli

ÇİÇEKLİ - Sultanbeyli

AKŞEMSETTİN - Sultanbeyli

ŞEHİT KEREM ÇALIŞKANCI - Sultanbeyli

BULVAR GİRİŞİ - Sultanbeyli

EŞREF BİTLİS BULVARI - Sultanbeyli

SULTANBEYLİ PERONLAR - Pendik

GONCA SOKAK - Pendik

BALABAN - Pendik

ÖMER ÇAM ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ - Sultanbeyli

MELET KONUTLARI - Pendik

MUSTAFA AKYOL SOKAK - Pendik

ENGİN SİTESİ - Pendik

ATACAN AKGÜL SİT.- PENDİK BİLSEM - Pendik

MENEKŞE SOKAK - Pendik

ALP SİTESİ - Pendik

SAĞLAM SİTESİ - Pendik

BAKÜ CADDESİ - Pendik

KURTKÖY İLKOKULU - Pendik

KANARYA - Pendik

KURTKÖY - Pendik

MUSTAFA KARUŞAĞI İLKOKULU - Pendik

KURTKÖY MAHALLESİ METRO - Pendik

KURTKÖY İSMEK - Pendik

KADER SOKAK - Pendik

ŞEYHLİ - Pendik

GEDİK ÜNİVERSİTESİ - Pendik

YAYALAR METRO - Pendik

MESLEK LİSESİ - Pendik

TANDOĞAN CADDESİ - Pendik

NAR SOKAK - Pendik

GÜLLÜBAĞLAR - Pendik

CEMİLE ÇOPUROĞLU ORTAOKULU - Pendik

RIHTIM SOKAK - Pendik

MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ - Pendik

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ METRO - Pendik

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ - Pendik

BORA SOKAK - Pendik

PENDİK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI - Pendik

MİMAR SİNAN CADDESİ - Pendik

EGEMEN SOKAK - Pendik

VELİBABA SAPAĞI - Pendik

ÜÇEVLER - Pendik

ÖĞRENCİ YURDU - Pendik

TOPRAKYOL - Pendik

TAŞLIBAYIR - Pendik

PENDİK KÖPRÜSÜ - Pendik

SANAYİ SİTESİ - Pendik

ADNAN MENDERES BULVARI - Pendik

PENDİK YHT İSTASYONU - Pendik

SANCAK KÖPRÜSÜ - Pendik

PENDİK DEVLET HASTANESİ - Pendik

EROL KAYA CADDESİ - Pendik

PENDİK ANADOLU LİSESİ - Pendik

VETERİNER ARAŞTIRMA - Kartal

POSTA DAĞITIM MERKEZİ - Kartal

YUNUS - Kartal

HAVA EVLERİ - Kartal

BÜLENT ECEVİT KÜLTÜR MERKEZİ - Kartal

KARTAL - Kartal



132P saatleri

132P otobüs hattı, hafta içi ile hafta sonu farklı saat aralıklarında çalışır. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yönünden seferler iş günleri 05:20'de başlar ve akşam 21:30'a kadar devam eder. Hafta sonu seferleri ise sabah 05:30'da başlar ve akşam 21:20'de sona erer.