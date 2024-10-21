132P saatleri, durakları ve durak isimleri - 132P Veysel Karani / Sultanbeyli - Kartal hattı saatleri, durakları ve durak isimleri

Otobüs durakları ve kalkış saatleri, şehir içi ulaşımın en önemli unsurlarından biridir. Toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, duraklardan kalkan otobüslerle şehir içinde güvenli ve düzenli bir şekilde seyahat edebilirler. Duraklar, genellikle yoğun nüfuslu bölgelerde, alışveriş merkezlerinin, hastanelerin veya önemli kamu binalarının yakınında bulunur. Bu sayede yolcular, ihtiyaçlarına göre en uygun duraktan otobüse binebilirler. Otobüs kalkış saatleri ise toplu taşıma hizmetinin planlı ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
132P durak isimleri aşağıdaki gibidir:
132P otobüs hattı, hafta içi ile hafta sonu farklı saat aralıklarında çalışır. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi yönünden seferler iş günleri 05:20'de başlar ve akşam 21:30'a kadar devam eder. Hafta sonu seferleri ise sabah 05:30'da başlar ve akşam 21:20'de sona erer.