134 kişiye 143 bin lira ceza, 700 yaban hayvanına tedavi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü 2018-2019 yıllarında kaçak avcılık yapan ve hayvan koruma faaliyetleri kapsamında toplam 134 kişiye 143 bin 38 lira para cezası keserken, 700 yaban hayvanını da tedavi ederek tabiata geri bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, av suçundan dolayı 2018 yılında 101 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Bu kişilere 83 bin 726 TL idari para cezası uygulandı. 2019 yılında ise 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldı ve bu kişilere 29 bin 698 TL para cezası kesildi. Hayvan koruma faaliyetleri kapsamında 2019 yılında Hayvan Koruma Kanunu gereğince 8 kişi hakkında yasal işlem yapılarak 29 bin 614 TL para cezası yazıldı.

700 yaban hayvanı tedavi edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda 700 yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya bırakıldı. 2019 yılına kadar 700 yaban hayvanının tedavisini yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında ise 63 hayvanın tedavisini yaparak doğaya geri bıraktı.

2017-2018 kış döneminde toplam 4 bin 100 kilogram, 2018-2019 kış döneminde ise 800 kilogram yiyecek yaban hayvanlarının ulaşabileceği yere bırakıldı.



