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  4. 134 suçtan 84 yıl hapis cezası vardı! Saklandığı depoda yakalanan cezaevi firarisi "Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz" dedi

134 suçtan 84 yıl hapis cezası vardı! Saklandığı depoda yakalanan cezaevi firarisi "Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz" dedi

15.11.2024 20:00
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15.11.2024 20:00
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Konya’da 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, polis ekiplerince saklandığı depoda yakalandı. O anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Şüpheli, yakalandıktan sonra polislerin arasında kendisini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz. Biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" diye seslendi.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Konya’da hırsızlık suçundan 134 ayrı dosyadan 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Ankara Sincan Açık Cezaevinden firari olan 18 yaşındaki M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI DEPODA YAKALANDI

Yapılan teknik çalışmaların ardından şüphelinin, merkez Karatay ilçesinde Sanayi Sitesi içerisinde olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, daha sonra yakalanmamak için bir depoya saklandığı burada da polis ekiplerince yakalandı.

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Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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"ADALETTEN KAÇILMAZ"

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Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için getirildiği hastanede kendini görüntüleyen gazetecilere "Adaletten kaçılmaz, polisten kaçılmaz. Biz polisimizi seviyoruz, onlara güveniyoruz" derken, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. (İHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi polis Konya Karatay
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