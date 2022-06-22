134 yıl önce öldü, mezarlıkta yürümeye devam ediyor! Tüyler ürpertici olay bir kez daha kameraya yansıdı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinin Charleston şehrinde doğan Sue Howard Hardy, 1888'de gizemli bir şekilde yaşamını yitirdi. Hardy'nin ölümünden 6 gün önce ise çocuğu ölü doğmuştu. Raporlara göre Hardy'nin ölüm nedeni doğumdan kaynaklanan komplikasyonlardı. Ancak Hardy, o tarihten sonra ikinci kez Charleston'daki St Philip's Kilisesi'nin 1680'de inşa edilen mezarlığında yürürken kameraya yakalandı.

İLK OLARAK 1987'DE GÖRÜLDÜ

1987'de, yerel amatör fotoğrafçı Harry Reynold, çektiği bir fotoğrafa baktığında donup kaldı. Fotoğrafta ürkünç bir insan figürü vardı. Figürün vücudunun bir kısmı bir çeşit giysi ile örtülüyordu ve bebeğin mezarının üzerine eğilmişti. Harry fotoğraf hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi, ancak fotoğraf karesinde ne olduğuna hiçbir açıklık getiremedi.

35 YIL SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

İlginç bir şekilde, 35 yıl sonra, Cassie Alexis Lahn adında bir kadın, şehirde hayalet turu yaparken Hardy'yi yeniden fotoğrafladı. Fotoğrafta 19. yüzyıldan kalma kılıklı bir kadının başı öne eğik şekilde mezarlıkta yürüdüğü görülüyor. Lahn, fotoğrafa ilişkin şunları söylüyor:

"Bu fotoğrafı rehberimiz bize Sue Howard Hardy adında bir kadından bahsederken çektim. Adını Google'da aratırsanız, tıpkı bunun gibi beyaz bir elbise gibi görünen 80'lerden bir fotoğrafı var."

FOTOĞRAF LANETLİ Mİ?

Charleston'da düzenlenen neredeyse her hayalet turunda Sue Howard Hardy'nin hikayesini anlatmak için mezarlığın kapılarının dışında durulur ve 1987'de çekilen fotoğrafın bir kopyasını tura katılanlara dağıtılıp incelemeleri için sunulur.

Ne var ki hamile kadınların fotoğrafa baktıktan sonra sonra sorun yaşadığına ilişkin çok sayıda raporın ardından sorumluluk reddi sunuyorlar. Fotoğrafa bakanların kimisi boğuluyormuş gibi hissederken kiminin ise midesi bulanıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise fotoğrafla ilgili “Yok artı! Tüylerim ürperdi”, “Aman tanrım, kadını çok net şekilde görüyorum” şeklinde yorumlar yaptı.

