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134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:53 | Son Güncelleme

TOKAT'ta 1885 yılında dedesinin dedesi Hacı Mustafa Bey'in başlattığı ve 5 kuşaktır devam eden bıçakçılık mesleğini şimdilerde Alper Uzel (38) sürdürüyor.

134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi

İbrahim UĞUR- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta 1885 yılında dedesinin dedesi Hacı Mustafa Bey'in başlattığı ve 5 kuşaktır devam eden bıçakçılık mesleğini şimdilerde Alper Uzel (38) sürdürüyor.
Tokat'ta evli ve 2 kız çocuk babası Alper Uzel, 15 yıldır el işçiliğiyle kişiye özel bıçaklar üretiyor. Osmanlı Devleti zamanında Tokat’ta Hacı Mustafa Bey'in başladığı mesleği 5 kuşaktır sürdüren Uzel ailesinin son ustası Alper Uzel, ilkokul, ortaokul ve lise yıllarında babası Mustafa Uzel’in yanında çalıştı. Liseden sonra üniversiteye giden Alper Uzel, aile geleneği olan mesleğin devam ettirilmesi gerektiğine karar vererek 2002 yılında Selçuk Üniversitesi Endüstriyel Elektronik bölümünü bırakıp memleketine döndü. Daha sonra askere giden Uzel, 2004 yılında Tokat’ta ata mesleğini yapmaya başladı. 15 yıldır el emeğiyle bıçaklar üreten Uzel, son yıllarda sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ürettiği bıçakları burada sergilemeye başladı. Müşterilerinin taleplerine göre özel bıçaklar üretip yurt dışına ve ülkenin birçok yerine satan Uzel, halen Tokat’ta ayrı bir dükkânda bıçak tamiriyle ilgilenen babası Mustafa Uzel’den (63) sonra mesleğin ailedeki son temsilcisi oldu.
Kardeşi İhsan Uzel’in de bu mesleği bildiğini, ancak konservatuvarda opera eğitimi aldığı için yapmadığını belirten Alper Uzel, ''Bu dedemin dedesinin mesleği. En büyük dedemiz Hacı Mustafa Bey bıçak, bıçkı, çakı üreterek bu mesleğe başladı. Daha sonra her kuşaktan bir evlat mesleği devam ettirdi. Ben 5’inci kuşak olarak mesleği devam ettiriyorum'' dedi.
Aile mesleğini sürdürmek için eğitimini bıraktığını ifade eden Uzel, ''2004 yılında aktif olarak mesleğe başladım. Bütün malzemelerimiz yurt dışı bazlı. Yani Türkiye’de bulunmayan çok özel malzemeleri kullanıyoruz. Birinci sınıf işçilikle son kullanıcıya teslim ediyoruz. Müşterilerimiz bıçaktan iyi anlayan özel tercihleri olan kimseler. Bunlar gerek yurt dışından, İstanbul, Tokat içi ve dışı birçok müşterimiz var. Herhangi bir şikayetleri de yok. Aldıkları ürünleri gerçekten beğeniyorlar ve tavsiye ediyorlar. Bizim de zaten işimizde idealimiz en iyiyi yakalamaktı. Bunu da çok şükür aile geleneği olarak yakaladık'' diye konuştu.
'BIÇAKLAR 350 LİRADAN BAŞLIYOR'
Bıçakları sosyal medya hesapları üzerinden sergileyerek birçok müşteriye ulaştığını ve bu sayede siparişler aldığını anlatan Uzel, ''Model seçeneği, çelik seçeneği, çelik türleri var birbirinden farklı. İşte kabza, ağaç seçenekleri çok fazla. Hazırda ürün tutmuyoruz. Bireyler beğendiği model üzerinden bizlere sipariş veriyorlar. 'Şu model olsun, sapı şu ağaçtan olsun, kılıfı şu deriden olsun' şeklinde seçtikten sonra ona göre kendisine göre bir fiyat alıyor. Teslim süremiz 3 hafta civarında, çünkü kişiye özel üretiyoruz. Tamamen elimizde yaptığımız için bir süre beklemek zorunda kalıyor insanlar. 2,5 gün kadar uğraşıyoruz bir bıçağa el işçiliğiyle. Fiyatları da bıçağın boyutlarına ve malzemesine göre 350 liradan başlıyor. Hepsini fiyatıyla alakasız olarak birinci sınıf teslim ediyoruz. Fakat tercih edilen malzemeler fiyatı arttırıyor. Daha da yukarıya taşıyabiliyor. El işçiliği olduğu için net bir üst limit yok bu işte'' dedi.
Alper Uzel'in babası Mustafa Uzel ise mesleği kendisinden sonra devam ettirmeleri için oğullarına öğrettiğini belirterek, kendisinin de oyalanmak için bıçak tamir işleriyle uğraştığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi134 yıllık aile mesleğinin son temsilcisi

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