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135 kilo dinamit böyle patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde hafriyat çalışmaları devam ederken, dinamitle patlatılan alan drone tarafından görüntülendi.Alt yapı çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesinde hafriyat çalışmaları sürüyor.

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde hafriyat çalışmaları devam ederken, dinamitle patlatılan alan drone tarafından görüntülendi.
Alt yapı çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesinde hafriyat çalışmaları sürüyor. Dinamitle patlatma öncesi tedbir alınırken, Dursunbey-Balıkesir yolu 30 dakika trafiğe kapatıldı. Toplam 2600 metrekarelik alanda gerçekleşen patlatmada 135 kilogram dinamit, 4000 kilogram anfo patlayıcı, 280 kapsül kullanıldı. Öte yandan OSB alanında yapılacak patlatmalarda 12 bin metrekarelik alanda toplam 568 kilogram dinamit, 9440 kilo anfo patlayıcı, 1144 adet kapsül kullanılacağı bildirildi.
Patlama anı drone ile görüntülenirken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgemizde ilk patlatmalı hafriyat çalışmamız bugün gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika boyunca ulaşıma kapanan yolumuzda, bu vesile ile bekleme yapan vatandaşlarımızdan özür diler, kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ile yol güvenliğini sağlayan jandarmamıza teşekkür ederim” dedi.

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