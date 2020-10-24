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13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 16:54 | Son Güncelleme

Samsun’da jandarmanın takibi sonucu 13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun merkezden Bafra ilçesine uyuşturucu temini için gittikleri ileri sürülen 4 kişinin içinde bulunduğu araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Samsun’da jandarmanın takibi sonucu 13.5 kilo esrarla yakalanan 2 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun merkezden Bafra ilçesine uyuşturucu temini için gittikleri ileri sürülen 4 kişinin içinde bulunduğu araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada 13.5 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayda ilgili H.P., S.U., S.K. ve K.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Bafra Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.U. ve S.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen, H.P. ve K.G. adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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