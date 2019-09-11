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135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:20 | Son Güncelleme

Kütahya’da 135 kişilik iş kontenjanına 5 bin 521 kişinin başvurduğu bildirildi.Kütahya Belediyesi’nin iştiraki Belde El Sanatları Turizm Anonim A.Ş.

Kütahya’da 135 kişilik iş kontenjanına 5 bin 521 kişinin başvurduğu bildirildi.
Kütahya Belediyesi’nin iştiraki Belde El Sanatları Turizm Anonim A.Ş. bünyesinde istihdam edilmek üzere 76 adet kadın ve erkek çöp toplama işçisi, 2 erkek itfaiye şoförü, 44 erkek çöp kamyonu sürücüsü, 4 erkek vardiya amiri, 2 kadın veya erkek temizlik görevlisi, 2 erkek çöp kamyonu yıkama işçisi, 1 erkek kaynakçı ve 4 bekçi erkek bekçi için rekor başvuru yapıldı.
Adaylar, Belediye Makine İkmal Müdürlüğü binasında sözlü mülakata tabi tutuldu. Bu sarıda adaylar arasında uzun kuyruklar oluşurken, heyecanlı anlar yaşandı.
İşçi adayları, "Belediye bünyesindeki Belde A.Ş.’de çalışmak için müracaatta bulunduk. Ancak yoğun talep var. Çalışmaya hak kazanan arkadaşları tebrik etmekten başka çaremiz yok. Herkesin az da olsa birer ümidi var" dediler.
Belde El Sanatları Turizm Anonim A.Ş. yetkilileri, yoğun talep sebebiyle adayların ihtiyaç durumunu göz önüne alarak değerlendirme yaptıklarını ifade ettiler.
Kazanan adayların 10 gün içeresinde açıklanacağı belirtildi.

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru

135 kişilik kontenjan için 5 bin 521 başvuru
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