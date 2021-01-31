136 suç kaydı vardı! Otomobil hırsızı yakalandı

Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 28 Ocak tarihinde şüpheli Ali A., gece vakti gözüne kestirdiği otomobilin ilk olarak kapısını tornavida yöntemi ile açtı. Sonrasında araç içerisinden kaputunu açan şüpheli, düz kontak yöntemi ile otomobili çalıştırıp kaçırdı. Otomobilin sahibi K.I. ise sabah kalktığında evinin önünde otomobilini göremedi. Otomobilinin çalındığını anlayan K.I. karakola giderek şikayetçi oldu.

136 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Polis ekipleri de kamera kayıtlarından yola çıkarak şüpheli Ali A.’nın önce eşkalini sonra kimliğini tespit etti. Evine yapılan operasyonda Ali A. gözaltına alınırken, evinin önünde park halinde olan 2 çalıntı otomobil daha bulundu. Şüphelinin daha öncesinde ayrı ayrı 78 adet oto hırsızlığı, 15 adet mala zarar verme, 3 adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 40 adet resmi belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şüpheli Ali A., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

