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138 bin okul servisi şoförü eğitimden geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca okul servisi hizmetinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak amacıyla başlatılan sertifikalı kurs programlarında, toplam 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personele eğitim verildi

AHMET SERTAN USUL - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okul servisi hizmetinin sağlıklı, düzenli ve disiplinli yürütülmesini sağlamak amacıyla başlatılan sertifikalı kurs programlarında bugüne kadar 138 bin servis sürücüsü ile 36 bin rehber personel eğitim aldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, okul servisi sürücüleri ve bu taşıtlardaki rehber personelin niteliklerine ilişkin kamuoyunda oluşan hassasiyetin giderilmesi ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara cevap verilebilmesi amacıyla 2017'de başlatılan sertifikalı eğitimler artarak devam ediyor.

Öğrenci taşıma hizmetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ve "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi" kurs programları halk eğitimi merkezleri bünyesinde Bakanlık öğretmenleri tarafından veriliyor.

- Bu yıl 15 binden fazla kişi eğitim aldı

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala okul servis sürücülerine yönelik çeşitli illerde devam eden 15 kursta 526 kursiyer, okul taşıtları rehber personeline yönelik 12 kursta da 245 kursiyer eğitim alıyor.

Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi için 2019'da açılan 331 kursa 9 bin 138 şoför katıldı. Bu kurslarda, 6 bin 188'i erkek 67'si kadın olmak üzere toplam 6 bin 255 kişi sertifika almaya hak kazandı.

Ayrıca, Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi için bu yıl düzenlenen 252 kursa 6 bin 185 kişi katıldı. Bu kurslarda da 450'si erkek, 3 bin 837'si kadın olmak üzere toplam 4 bin 287 kursiyere sertifika verildi.

- 138 bin şoför sertifika aldı

Eğitimlerin başladığı günden itibaren 4 bin 692 kurs programı düzenlendi. Bu kurslardan sertifika alan servis sürücüsü sayısı 138 bin 895, rehber personel sayısı da 36 bin 778'e ulaştı.

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