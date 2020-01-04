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  4. 13'üncü Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

13'üncü Çukurova Kitap Fuarı kapılarını açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:40 | Son Güncelleme

ADANA?da bu yıl 13?üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı bugün yapılan açılış töreniyle başladı.

ADANA?da bu yıl 13?üncüsü düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı bugün yapılan açılış töreniyle başladı.
TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi?nde gerçekleşen açılış törenine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Ak Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Amerika Birleşik Devletleri Adana Konsolosu Alejandro Hoot Baez, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile oda ve borsa başkanları katıldı.
Törende konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, fuarın bu sene de yoğun ilgi göreceğine inandığını belirterek ?2020'nin ilk günlerinde, yeni yılın getirdiği yeni umutlarla ve yeni heyecanlarla, bu yılın ilk fuarının kitap fuarı olmasından duyduğum memnuniyeti, özellikle ifade etmek istiyorum. Karanlık zihniyetlerin ve cehaletin, en büyük düşmanı hiç kuşkusuz kitaplardır. Kitap Fuarları ise okuyan, okuduğunu iyi yorumlayan, olayları geniş açıdan gören, bilgisini insanımızın ve insanlığın hizmetine sunan kitlelerin buluştuğu müstesna ortamlardır. Ülkemizin önemli kitap fuarlarından biri olan Çukurova Kitap Fuarı da onlarca yazar ve yayınevini, binlerce okuyucuyla bir araya getiren, bölgemizin en büyük kitap fuarıdır. Bu bağlamda düzenlenecek etkinlikler, söyleşiler ve imza günleriyle Adana kültür dünyasını aydınlatacak fuarın, bu yıl da büyük etki oluşturacağına ve ziyaretçi rekoru kıracağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle ülkemizin önemli kültür duraklarından biri olan 13. Çukurova Kitap Fuarının ülkemizin ve şehrimizin kültür ve sanat dünyasına önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorumö dedi.
Katılımcılar, açılış töreninin ardından stantları gezdi. 12 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda 70 kültür etkinliği ile 300 yayınevi, 500 yazar ve çizer okurlarıyla buluşacak.

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