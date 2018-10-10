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13'üncü Erbil Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:47 | Son Güncelleme

13'üncü Erbil Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Erbil Uluslararası Kitap Fuarı" törenle açıldı.

Erbil'deki Sami Abdurrahman Parkı'nda düzenlenen fuarın açılış törenine, Irak Kültür ve Turizm Bakanı Firyad Revenduzi, eski IKBY Başkanı Mesut Barzani, Erbil Valisi Nevzad Hadi, kentteki yabancı ülke temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Organizatör Gade Amili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl ülkedeki siyasi gelişmeler nedeniyle birkaç ay gecikmeli başlayan fuara 17 ülkeden 320 yayınevinin katıldığını söyledi.

13'üncü Erbil Uluslararası Kitap Fuarı, 20 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.

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Anahtar Kelimeler:
13. Erbil Uluslararası kitap Fuarı

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