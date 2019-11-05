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13'üncü kattaki intihar girişimini görüntülemeye çalıştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 19:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.F.Ö.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.F.Ö. (29), 14 katlı bir inşaatın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. M.F.Ö., polis ve yakınlarının çabasıyla intihardan vazgeçirildi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Huzur Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı apartman inşaatında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.F.Ö., 14 katlı inşaatın 13'üncü katına çıkarak intihara kalkıştı. İnşaattın balkonunda birinin olduğunu gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve olay yerine çağrılan yakınları, M.F.Ö.'yü intihar girişiminden vazgeçirmek uzun süre çaba harcadı. Bu sırada M.F.Ö., yanında bulunan bez parçalarını yakarak aşağıya doğru attı. Çevredekilerin ise bu sırada cep telefonu ile görüntü almaya çalıştıkları görüldü. Ekipler ve yakınlarının yarım saat süren çabasının ardından ikna edilen M.F.Ö., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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