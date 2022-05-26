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14,5 milyon avroluk vergi kaçırma iddiası! Shakira, İspanya'da yargılanacak

26.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündemde olan Shakira İspanya'da hakim karşısına çıkacak. Altı ayrı suçlamayla karşı karşıya olan Shakira, 14,5 milyon avroluk vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak.

14,5 milyon avroluk vergi kaçırma iddiası! Shakira, İspanya'da yargılanacak

Kolombiyalı yıldız şarkıcı Shakira'nın vergi kaçakçılığı suçlamasıyla İspanya'da yargılanması gerektiği gündemdeydi. Barselona Mahkemesi, İspanya'da ikamet ettiği süre zarfında elde ettiği geliri vergi cenneti ülkelerde gizleyerek 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, şarkıcının yargılanması için yeterli delil olduğuna kanaat getirdi. Savcılık, 2012-2014 yıllarına ait dönemde 14,5 milyon avro vergi kaçırdığı iddiasıyla Shakira hakkında 6 farklı suçlamayla para ve hapis cezası talep ediyor.

Diğer yandan Shakira'nın davasına bakan avukatlık bürosundan yapılan açıklamada, Kolombiyalı şarkıcının "kusursuz olduğu için masumiyetini savunmaya devam edeceği" bildirildi.

Avukatlık bürosu, "savunma tarafından öne sürülen iddiaların mahkemece reddedilmediğini, olağan sürecin devam ettiğini" belirtti.

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Shakira
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