HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 14 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

14 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 19:55 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 22 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 934'e yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 226 oldu.

14 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

1

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Trabzon'da şiddetli yağış! 1 kişi hayatını kaybettiTrabzon'da şiddetli yağış! 1 kişi hayatını kaybetti
Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor!Bu eklentileri kullanmayanlar çok şey kaçırıyor!

En Çok Okunan Haberler

Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Çipras: Türkiye'ye istediğini verdik
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
Reuters: Türk ve Yunan savaş gemileri arasında "küçük bir kaza" yaşandı
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!
En yakın arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş!

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü
Erdoğan ve Maduro arasında dikkat çeken görüşme
Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralılar
Aksaray'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralılar
Son dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Kadın sürücüye saldıran maganda tutuklandı
Trabzon'da şiddetli yağış! 1 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'da şiddetli yağış! 1 kişi hayatını kaybetti
Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı
Malatya'da 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması!
Bir ilde daha 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma kısıtlaması!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.