14 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1226 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 861, can kaybı 5 bin 934 oldu.

Son 24 saatte 923 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 228 bin 980 oldu.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek.

En yüksek test sayısına ulaştık. AĞIR HASTA sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, COVID-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir AİLE demek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/o1K22cCZt1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020



