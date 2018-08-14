14 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Afgan hükümetinin Gazne'yi Taleban militanlarından temizlemek için bölgeye yüzlerce asker yığdığını yazıyor. Taleban'ın geçtiğimiz Cuma günü ülkenin doğusunda stratejik öneme sahip Gazne'ye şiddetli saldırılar başlattığını hatırlatan gazete, bu son şiddet dalgasının Amerika destekli Cumhurbaşkanı Eşref Gani'ye zarar vereceğini öngörüyor. Habere göre başkent Kabil'i ülkenin güney ve güneybatısındaki noktalara bağlayan ana yol üzerinde kurulu olan ve Afgan kültürünün beşiği kabul edilen Gazne'de onbinlerce sivil, evlerine hapsolmuş durumda. Kimi Gazneliler'in su, gıda, elektrik ve iletişim araçlarından mahrum olduğu, çatışmaların çok şiddetli olmasından ötürü halkın kaçma şansının bulunmadığı bildiriliyor. 270 bin nüfuslu kentte doktor ve ilaç sıkıntısının da baş gösterdiği, haberde yer verilen ayrıntılar arasında.
Washington Post bugün ayrıca Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmada görev yapan ancak FBI'ın bir avukatına Trump karşıtı mesajlar gönderdiği ortaya çıktığında bu görevden alınan deneyimli ajan Peter Strzok'un FBI'dan kovulduğunu bildiriyor. Habere göre avukatı, 22 yıldır FBI'da görev yapan 48 yaşındaki Strzok'ın 60 günlük görevden uzaklaştırma cezası aldıktan sonra daha düşük seviyede bir mevkide FBI'a geri dönmesinin kararlaştırıldığını, ancak kovulmasının standart prosedüre kesinlikle uymadığını kaydetti. FBI'da görev aldığı süre boyunca Rus ajanlarını ve Amerika'nın sırlarını Çin'e satmakla suçlanan Savunma Bakanlığı yetkililerini soruşturan Strzok, Rusya soruşturmasında ve Hillary Clinton'ın dışişleri bakanıyken özel bir elektronik posta sunucusu kullanmasıyla ilgili soruşturmada da kilit görevlerde bulunmuştu. Ancak bir başka FBI yetkilisine Trump karşıtı mesajlar göndermesinin ortaya çıkması, Cumhuriyetçiler'in, Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının siyasi amaçlı olduğu suçlamaları yöneltmelerine yol açmıştı. Gazete, Strzok'un FBI'dan kovulduğu haberi üzerine Başkan Trump'ın Twitter'de paylaştığı mesajında, ”Ajan Strzok sonunda kovuldu, FBI ve Savunma Bakanlığı'ndaki kötülerin listesi uzayıp gidiyor. Strzok'un başında olduğu Cadı Avı şimdi bitecek mi?” ifadelerini kullandı ve Rusya soruşturmasının durdurulması yönündeki talebini yineledi.
Washington Post'un bir başka ana sayfa haberiyse Başkan Trump'ın danışmanlarının sessiz kalmasını sağlamak için imzalattığı gizlilik anlaşmalarıyla ilgili. Gazete, Trump'ın reality show programı The Apprentice'le ün kazanan ve başkan olduktan sonra Trump'ın Beyaz Saray'da danışman olarak yanına aldığı Omarosa Manigault Newman'ın bugün piyasaya çıkacak olan kitabının tartışma yaratmaya çoktan başladığını yazıyor. Newman'ın Beyaz Saray'daki danışmanlık görevine bir süre önce Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly tarafından son verilmişti. Newman, kısa süre önce, Beyaz Saray'da geçirdiği süreyle ilgili ayrıntıları açıklamaması için gizlilik anlaşması imzalaması karşılığında Trump kampanyasının kendisine ayda 15 bin dolar ödeme yapma teklifi getirdiğini söyleyerek büyük bir tartışma başlattı. Gazete, Trump ve Newman arasında yaşanan çatışmanın Trump'ın yanında çalışanlara imzalattığı gizlilik anlaşmalarının ne kadar olağandışı olduğunu gözler önüne serdiğini bildiriyor. Washington Post'un ele geçirdiği anlaşma kopyaları, Beyaz Saray çalışanlarına ve Trump kampanyasında görev yapanlara imzalatılan anlaşmaların, Başkan'ın aile şirketi Trump Organization'da kullanılan gizlilik sözleşmelerine ne kadar benzediğini gösteriyor. Örneğin sözleşmelerden biri, Trump, şirketi ve ailesi hakkında kamuoyunun gözü önünde küçük düşürücü açıklamalar yapılmamasını garanti altına alıyor. Gazete, bu gibi anlaşmaların Beyaz Saray'daki yaygın kullanımının, Trump'ın kendi kişisel paranoyalarının yol açtığı bir sonuç olduğu yorumunda bulunuyor.
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