14 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Wall Street Journal, Başkan Trump’ın, yaklaşan Noel alışveriş sezonu nedeniyle 1 Eylül’den itibaren yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesi uygulamasını ertelediğini bildiriyor. Habere göre Trump Yönetimi’nin bu beklenmedik erteleme kararı, 156 milyar dolarlık ithal Çin malını kapsıyor. Kararın Amerika ve Çin arasında bir yıldan uzun süredir devam eden ticaret savaşını sonlandırma yönünde atılmış bir adım olup olmadığı ise henüz net değil. Karar uyarınca Çin malı akıllı telefon, dizüstü bilgisayar, oyuncak, video oyunu ve diğer mallara yönelik gümrük tarifeleri, 15 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek. Hazır giyim ve ayakkabı gibi ithal ürünlere yönelik gümrük tarifeleriyse planlandığı gibi, 1 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlayacak. Trump, konuya ilişkin açıklamasında, Amerikalı tüketicilerin yaklaşan Noel sezonu nedeniyle olası fiyat artışından etkilenmemesi için bu karara vardıklarını söyledi. Ancak gazete, borsalarda son zamanlarda yaşanan çalkantıların da erteleme kararında etkili olduğu görüşünde. Amerika, Aralık ayına kaydırılan uygulamayla birlikte Çin’den ithal ettiği hemen hemen tüm ürünleri ek gümrük tarifesi uygulaması kapsamına almış olacak.

New York Times ise Hong Kong’da devam eden ve hava ulaşımını felce uğratan protestolarla ilgili gelişmeleri aktarıyor. Habere göre Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda yerel saatle bu sabah itibarıyla check-in işlemleri yeniden başladı. Ancak havalimanı, uçuş tarifelerinin değişebileceği, Hong Kong havayolu Cathay Pacific ise kısa süre içinde uçuşlarda yeniden aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Hong Kong’un yönetiminin İngiltere’den Çin’e geçmesinden bir yıl sonra, 1998’de hizmete giren ve yılda 75 milyon yolcu tarafından kullanılan havalimanı, Asya’ya açılan kapı olarak niteleniyor. Havalimanı işletmesinden bu sabah yapılan açıklamada yasadışı protesto gösterilerini engellemek için mahkeme kararı çıkarıldığı bildirildi.

New York Times bugün ayrıca Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ordu içindeki muhalefeti bastırmak ve ordunun kontrolünü yeniden ele geçirmek için işkenceye başvurduğunu yazıyor. Habere göre son iki yıl içinde petrol zengini ekonomisinin çöktüğü, halkın gıda ve ilaç kıtlığıyla karşı karşıya kaldığı Venezuela’da güvenlik birimleri içindeki bazı gruplar, Maduro’yu devirmek için en az beş kez girişimde bulundu. Hükümet, aynı süre içinde en az on darbe girişiminin daha önlendiğini iddia ediyor. Venezuela devlet medyası, gerçek ve hayali tehditleri “devamlı darbe” olarak niteliyor. Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve işkence görenlerin aileleri ise Maduro’nun Sosyalist Parti’sinin gelişigüzel gözaltı uygulamasını ve işkenceyi meşrulaştırmak için “kuşatma altında olma mantalitesi”ne başvurduğunu kaydediyor. Nisan ayında Amerika’ya iltica eden Venezuela istihbarat örgütü eski başkanı General Manuel Figuera, ordu mensuplarına yönelik işkence uygulamasının arttığını çünkü ordunun Maduro hükümetine yönelik gerçek bir tehdit olarak görüldüğünü söylüyor. Venezuela hapishanelerinde şu anda 12’si general rütbeli 217 emekli ya da muvazzaf subay bulunuyor. Başkent Caracas’taki İnsan Hakları ve Demokrasi Koalisyonu, Venezuelalı güvenlik güçlerinin ordu mensuplarına işkence yaptığına ilişkin 250 vaka saptadıklarını bildiriyor.