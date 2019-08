14 Ağustos Amerikan Basınından Özetler

Washington Post ise iklim değişikliğinin Amerika üzerindeki etkileriyle ilgili habere yer veriyor. Habere göre son 20 yıl içinde hava sıcaklığının ortalama 2 santigrad derece yükselmesi, küresel ısınma ölçütü açısından kritik bir eşik olarak kabul edilmeye başlamıştı. 2015 Paris İklim Anlaşması’nda, 2100 yılına kadar Dünya’daki ortalama sıcaklık artışını 2 santigrad derecenin altında tutma hedefine ulaşmak için bir an önce harekete geçme kararı alınmıştı. Ancak gazete, dünyanın her noktasının eşit derecede ısınmadığını vurguluyor. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nin Alaska ve Hawaii eyaletleri hariç, Amerika’ya ait yüz yılı aşkın süreye yayılan sıcaklık verilerini inceleyen Washington Post, birçok eyalet ve kentte 2 santigrad derece eşiğinin çoktan aşıldığını yazıyor. Her on Amerikalıdan biri, yani 34 milyon kişi, New York ve Los Angeles gibi hızla ısınan kent merkezlerinde yaşıyor. Kuzeydoğudaki Rhode Island, New Jersey, Connecticut, Maine ve Massachusetts ise Amerika’nın en hızlı ısınan eyaletleri. Bu eyaletlerden New Jersey’de Aralık, Ocak ve Şubat ayı sıcaklıklarının ortalaması, sıfır derecenin üzerinde seyrediyor.