14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununda heyecan dorukta. Peki 14 Ağustos Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? Şans Topu 14 Ağustos 2022 sonuçları 5+1 çekilişi bilet sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

14 AĞUSTOS ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇOIKLANDI MI?

Şans Topu çekiliş sonuçları, saat 20:00'da belli olacak.

Şans Taopu çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

