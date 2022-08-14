14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto 14 Ağustos 2022 sonuçları ve bilet sorgulama!

14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online üzerinden ya da bayilerden kupon dolduran vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen çekiliş, noter huzurunda yapılıyor. Çekiliş, canlı olarak yayınlanıyor. "14 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen birçok vatandaş internette araştırma yapıyor. Süper Loto 14 Ağustos 2022 çekilişine ilişkin detaylar haberimizde...



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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş sonuçları, saat 21.30'da belli olacak.

Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Çekiliş sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

9 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

9 Ağustos Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

05 13 14 18 19 20 56

SÜPER LOTO KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

