HABER

14 Aralık 2019 Sayısal Loto sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 23:17 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 868 bin 109 liralık ikramiye devretti. İşte MPİ 14 Aralık 2019 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

14 Aralık 2019 Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 22, 24, 25, 39 ve 40 olarak belirlendi.

14 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

sayisal

DEVRETTİ

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışmasıMersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'prezervatif' tartışması
Uzman erbaşlardan 'özlük hakkı' talebiUzman erbaşlardan 'özlük hakkı' talebi
Memurlar Ankara’da 2020 Bütçesini Protesto EttiMemurlar Ankara’da 2020 Bütçesini Protesto Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sayısal loto 14 aralık sayısal loto sonuçları sayısal loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

Arınç'tan Gelecek Partisi ile ilgili flaş açıklama

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'da bir ayrılık daha

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okulda kahreden olay! 6 yaşındaki Mert kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Bakan Kurum: Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araç yangını

Şehitler Köprüsü'nde korkutan anlar!

Son dakika! Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

Libya ile askeri anlaşma Meclis'te

İstanbul'da metro ve metrobüs arızası! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul metrosuyla ilgili son dakika açıklaması

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

MSB'nin 'nöbet' paylaşımı yüzlerce beğeni aldı

Son dakika Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.