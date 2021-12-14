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  4. 14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

14.12.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun internet adresinde yer alıyor. Ayrıca Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV üzerinden canlı izleyebilirsiniz. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Binlerce kişi tarafından takip edilen Süper Loto çekilişi Milli Piyango yetkilileri ve noter eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli oluyor. İşte Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama linki!

14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

14 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Süper Loto çekiliş sonuçlarına, 'https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV üzerinden 'https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle' adresinden izleyebilirsiniz. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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