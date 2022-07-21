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14 aylık bebeğini arabada unutup işe gitti... Saatler sonra farkına vardı! Dehşete düşüren olay

21.07.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Pyrenees-Atlantiques bölgesindeki Bordes kentinde babasının arabada unuttuğu 14 aylık bebek ölü bulundu. İşte yürek burkan haberin detayları...

14 aylık bebeğini arabada unutup işe gitti... Saatler sonra farkına vardı! Dehşete düşüren olay

Fransa'nın güneybatısındaki Pyrenees-Atlantiques bölgesinde babası tarafından araçta unutulan bebek yaşamını yitirdi.

RTL'nin haberine göre, Bordes kentinde yaşayan baba sabah kreşe bırakması gereken 14 aylık bebeğini otoparktaki aracın içinde unutarak işine gitti.

SAATLER SONRA FARKINA VARDI

Kreş yönetiminin, bebeğin kreşte olmadığını bildirmesi üzerine araçta unutulan bebek saatler sonra ölü bulundu.

Ülkenin batısındaki Loire-Atlantique bölgesindeki Saint-Nazaire kentinde haziranda, aynı şekilde bir baba işe giderken bebeğini araçta unutarak hayatını kaybetmesine neden olmuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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