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14 aylık Vefanur, organlarıyla 4 çocuğa can oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:34 | Son Güncelleme

MARDİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 14 aylık Vefanur Oktar'ın organları, 4 çocuğa umut oldu.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 14 aylık Vefanur Oktar'ın organları, 4 çocuğa umut oldu. Vefanur'un karaciğer ve böbrekleri Malatya ve Diyarbakır’daki hastanelerde 4 çocuğa nakledildi. Mesut Oktar, "Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, 'Başka bedenlerde can olsun' dedik ve organlarını bağışladık" dedi.
Kızıltepe ilçesinde oturan Mesut ve Gülşen Oktar çiftinin 2 çocuğundan biri olan 14 aylık kızları Vefanur, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan minik Vefanur'un 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen Oktar çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Vefanur'un karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri 2, böbrekleri de 2 çocuğu nakledilmek üzere Malatya ve Diyarbakır’a gönderildi. Yapılan nakillerle Vefanur'un organları 4 kişiye can aşısı oldu
​'BAŞKA BEDENLERDE CAN OLSUN DEDİK'
Organlarıyla kızının başkalarına umut olmasını istediğini söyleyen Mesut Oktar, insanlığa faydalı olması için organları bağışlama kararı aldıklarını ifade etti. 2008'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan kardeşi Oktay Oktar'ı terör saldırısında kaybeden Oktar, "Kızımızın durumunu zorda olsa kabullenmek zorundayız. 8 Kasım günü kızımın beyin ölümü gerçekleşince organlarını bağışlama kararı aldık. Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, başka bedenlerde can olsun dedik ve organlarını bağışladık. Annelerinin umutla organ beklediği kişilere gidecek. Bizim çocuğumuz melek oldu. İnşallah kendisi cennette mükafatlandırılırken birilerine de dünyayı cennet edecek yavrum" dedi.
'4 HASTAYA UMUT OLDU'
Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan acılı baba Oktar, "Çok zor bir karar da olsa bağışlanan organlarının yapacağı fayda kızımızın başka bedenlerde dünyada yaşayacağı can olarak insanlara hizmet etmeye, dünyayı birilerine cennet etmeye vesile olması bir nebze bile olsa acımızı teselli etmeye yeter. Melek gibi kızım böbrek ve karaciğeri ile 4 cana umut oldu. Biliyorum ki onların duası kızımın cennetin en iyi köşelerinde yer bulmasını sağlayacak" diye konuştu.
Mardin'in organ bağışı ve nakli acısından bölgede birinci sırada yer aldığını belirten İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sadece 2019 yılının ilk 10 ayında Mardin’de 957 kişinin organlarını bağışladığını ve 6 kişinin de organlarının başkalarına umut olduğunu ifade etti. Oktar ailesini tebrik eden Yavuz, "Bütün Türkiye'ye örnek bir davranış. Eli öpülesi bir aile. Allah sabır versin. 4 kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu" dedi.

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