14 aylık Vefanur, organlarıyla 4 çocuğa can oldu (ÖZEL)

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'de geçirdiği kalp krizi sonucu beyin ölümü gerçekleşen 14 aylık Vefanur Oktar'ın organları, 4 çocuğa umut oldu. Vefanur'un karaciğer ve böbrekleri Malatya ve Diyarbakır’daki hastanelerde 4 çocuğa nakledildi. Mesut Oktar, "Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, 'Başka bedenlerde can olsun' dedik ve organlarını bağışladık" dedi.

Kızıltepe ilçesinde oturan Mesut ve Gülşen Oktar çiftinin 2 çocuğundan biri olan 14 aylık kızları Vefanur, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan minik Vefanur'un 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen Oktar çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Vefanur'un karaciğeri ve böbrekleri alındı. Karaciğeri 2, böbrekleri de 2 çocuğu nakledilmek üzere Malatya ve Diyarbakır’a gönderildi. Yapılan nakillerle Vefanur'un organları 4 kişiye can aşısı oldu

​'BAŞKA BEDENLERDE CAN OLSUN DEDİK'

Organlarıyla kızının başkalarına umut olmasını istediğini söyleyen Mesut Oktar, insanlığa faydalı olması için organları bağışlama kararı aldıklarını ifade etti. 2008'de Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatani görevini yapan kardeşi Oktay Oktar'ı terör saldırısında kaybeden Oktar, "Kızımızın durumunu zorda olsa kabullenmek zorundayız. 8 Kasım günü kızımın beyin ölümü gerçekleşince organlarını bağışlama kararı aldık. Kızım elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek, başka bedenlerde can olsun dedik ve organlarını bağışladık. Annelerinin umutla organ beklediği kişilere gidecek. Bizim çocuğumuz melek oldu. İnşallah kendisi cennette mükafatlandırılırken birilerine de dünyayı cennet edecek yavrum" dedi.