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14 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 16:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta polisin, kimliksiz şekilde yakaladığı şüpheli şahsın 14 ayrı suçtan toplam 35 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı olan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

14 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş’ta polisin, kimliksiz şekilde yakaladığı şüpheli şahsın 14 ayrı suçtan toplam 35 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranma kaydı olan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışmada evden hırsızlık, yağma, fuhşa aracılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 14 ayrı araması olan ve bu suçlardan hakkında 35 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Celal C.’nin (34) eşkalinden yola çıkarak, gittiği yerler takibe alındı.
Osmaniye’den cezaevi firarisi de olduğu belirlenen şüphelinin eşkaline benzer bir şahsı Akçakoyunlu Mahallesi’nde bir sokakta fark eden polis, şahsı takip ederek uğradığı bir iş yerinde kıskıvrak yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan şüpheli, çelişkili beyanlarda bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek parmak izi alındı. Alınan parmak izi ile kimliksiz şahsın 35 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan Celal C. olduğu kesinleşti.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

14 ayrı suçtan 35 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

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