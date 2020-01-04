HABER
  4. 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem C.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Adem C. (34), polis ekiplerince yakalandı.
Yunus ekipleri, öğle saatlerinde Sinanbey Mahallesi'nde hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi takibe aldı. Ekip, kendilerini fark edince kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan isminin Adem C. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında kasten adam öldürme, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapma, yaralama, hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası olduğu, 14 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.
Adem C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞöhretini paraya çevirdi!Şöhretini paraya çevirdi!
'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Bakırköy'de doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika! Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.