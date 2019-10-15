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14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Türkiye'nin yanı sıra 11 Balkan ülkesinden gelen halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle gerçekleştirdi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali, katılımcı ülkelerin halk dansları ekiplerinin kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivalin açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılan festivalin önemine değinerek, katılımcı ülkelere teşekkür etti.

Festival kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan'dan halk dansları ekiplerini ağırladıklarını aktaran Soyer, bu gibi çalışmaların ülkeler arası barışa katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Ahmet Kemal Baysak ise festivalin gelenekselleşmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tunceli'den gelen Hozat Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, yöresel kıyafetlerini giyen halk dansları ekiplerinin katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Festival 3 gün sürecek.

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14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali izmir

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