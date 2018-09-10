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14 bin taklit okul çantası ve kalemlik ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 16:24 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, okulların açılmasıyla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında bir depoya yapılan baskında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış okul çantası ve kalemlikler ele geçirildi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) KAĞITHANE'de, okulların açılmasıyla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında bir depoya yapılan baskında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış okul çantası ve kalemlikler ele geçirildi. Kamyonetlere yüklenen sahte ürünler, imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün deposuna götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, okulların açılmasıyla birlikte, sahte ürünlere yönelik çalışma başlattı. Eminönü'nde bir işyerine yapılan baskında ünlü bir marka taklit edilerek yapılmış sahte okul çantası ve kalemlikler bulundu. Ekipler, bugün, işyeri sahibinin sorguda adresini verdiği Çağlayan'daki bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskın sonunda 14 bin sahte çanta ve kalemlik ele geçirildi. Çuvallara doldurulan sahte ürünler, 3 kamyonete konularak imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü deposuna götürüldü.

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