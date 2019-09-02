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14. Bled Stratejik Forumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 22:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Kardeş Kosova'nın Dışişleri Bakanı dostum Behçet Pacolli ile bir araya geldik. GDAÜ dönem başkanlıklarında başarı diliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli ile görüşerek, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) dönem başkanlığında bu ülkeye başarı diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu kapsamında Kosovalı mevkidaşı Behçet Pacolli ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Kardeş Kosova'nın Dışişleri Bakanı dostum Behçet Pacolli ile bir araya geldik. GDAÜ dönem başkanlıklarında başarı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14. Bled Stratejik Forumu Kosova Dışişleri Bakanı Behçet Pacolli

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