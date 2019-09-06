14. Contemporary Istanbul kapılarını açıyor

CI Yönetim Kurulu Başkanı Güreli açılış konuşmasında, Contemporary Istanbul'un tüm dünyada bilinen ve artık İstanbul'a ait olan bir marka haline geldiğine değinerek, Türkiye'de sanat ortamının gelişmesi, sağlıklı büyümesi, nitelikli sanat üretiminin artması ve Türk çağdaş sanatının dünyada daha fazla izlenebilmesi için çalıştıklarını belirtti.

Toplantıda, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman ve bu sene fuarın Artistik Diretörlüğünü üstelenen Fransız sanat araştırmacısı Anissa Touati basın mensupları ile bir araya geldi.

"Kurumsal koleksiyonların tekrar oluşturulabilmesi amacı ile kurumlar vergisi matrahından bu alımların mahsup edilebilmeleri, sanat müzeleri yatırımlarının teşvik edilmesi, sanata yatırımın desteklenmesi ve bu yatırımların geleceğimize yatırım olduğundan yola çıkarak ülkemizdeki entelektüel sermayenin zenginleşmesini misyon olarak benimsedik ve bu hedef gerçekleştirme yolunda var gücümüzle çalışıyoruz."

- "İstanbul dünyanın ilk 5 kültür ve sanat şehri arasına girecek"

İstanbul'un önündeki 3 yıllık süreçte kültür sanat anlamında çok fazla atılım gerçekleşeceğini anlatan CI Yönetim Kurulu Başkanı Güreli, bu süre içerisinde dünyanın ilk beş kültür ve sanat şehri içine gireceğini belirtti.

Güreli, Turizmi Geliştirme ve Tanıtma Ajansı'nın ilk projesinin İstanbul olması gerektiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul, 2002 ile 2005 yılları arasında 3 müze (Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Pera Müzesi) açtı, ancak 14 yıl sustu. Gelecek hafta Arter ile başlayacak olan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile devam edecek. 2020’de İstanbul İslam Medeniyetleri Müzesi, GalataPort, Peninsula Hotel, Haliç Tersane, Atatürk Kültür Merkezi ve Taksim Meydanı düzenlemesi, 2021’de İstanbul Modern, İBB’nin 6 müzesi ve Haliç Tersane Projesi içinde 45 bin metrekarelik Sadberk Hanım Müzesi ve bunların yanında yapımı devam eden birçok sanat ve etkinlik merkezleri ile İstanbul, 3 yıl süren bir sanat ve kültür coşkusuna doğru yelkenlerini açtı. Bu projelerin yatırım değerleri 5 milyar doların üzerindedir. İstanbul geleceğine 5 milyar dolar yatırım yapmaktadır. Bu yatırımların geri dönüşü ise turizm gelirlerinin katlanması yanında İstanbul'un hak ettiği, dünya metropollerinin en üst sırasında yer alması sonucunu doğuracaktır."