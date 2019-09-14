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14. Contemporary Istanbul'a 54 bin ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen uluslararası çağdaş sanat fuarına hafta sonunda ilgi arttı

İSTANBUL (AA) - 14. Contemporary Istanbul (CI) 4. gününde sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını İstanbul'da sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen uluslararası çağdaş sanat fuarına hafta sonunda ilgi arttı.

Akbank'ın ana sponsorluğunda 11 Eylül'deki önizlemenin ardından kapılarını açan fuarı, 4 günde 54 bin kişi gezdi.

Saat 10.45'te kapılarını açan fuarı 4. gününde ziyaret eden eski Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve CI Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bülent Kahraman eşlik etti.

Özellikle gençlerin ve çocukların yeni medya ve dijital sanatlara ilgi gösterdiği fuarda, en yüksek fiyatlı parçalardan olan David Zwirner galerinin temsil ettiği Neo Rauch'ın "1 st Surprise of the day" isimli eseri dikkati çekti.

Ayrıca eserleri yurt dışında ilgi gören ve Türkiye’de soyut sanatın ilk temsilcilerinden olan Fahrelnissa Zeid'in eserleri de Contemporary Istanbul Dirim Art Galeri'de yoğun ilgi gördü.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi'nde 12-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen fuarda, 74 galeri, 510 sanatçı ve bin 400'den fazla çağdaş sanat eseri yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Contemporary İstanbul Fuar sanat

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