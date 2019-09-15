Özkan, eserlerin detaylarından bahsederek,"İçerisinde tasarım, biyo-sanat, performans box ve bir yandan da yine yapay zekanın makine öğrenmesinin yer aldığı eserler yer alıyor. Temel olarak yine insanı ortaya koyan, tarihle derdi olan, yapay zekayla, teknolojiyle derdi olan sanatçıların bir dışa vurumunu, bir anlatımını sergiliyoruz." diye konuştu.

Plugin olarak açık bir alanda yer aldıklarını belirten Özkan, "Duvarları olmayan bir Plugin görüyoruz ilk defa. Burası aslında herkesin deyimiyle dijital bir mahalle oldu. Her eser birbirine komşu, yan yana duruyor ve insanlar bu alanda rahat ve özgürce gezebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İzleyicinin ilgisi hem deney hem bilim hem de teknoloji tarafında"

Özkan, çok yoğun ilgi gördüklerini belirterek, "Oldukça büyük heykellerimiz büyük odalarımız, laboratuvarımız var. Dolayısıyla daha küçük eserlerdense büyük eserler sergiliyoruz. Büyük bir led ekranımız var. Bir yandan da çok önemli bir şekilde biyo-sanat var. Çok yükselen bir değer ve çok önemli bir noktada. Dolayısıyla izleyicinin ilgisi hem deney hem bilim hem de teknoloji tarafında." açıklamasını yaptı.

Fuarın son kısmında yer aldıklarına işaret eden Özkan, fuarın sonuna gelindiğinde deneyimin de başladığını, bu deneyimin insan aklının muhakemesinde bıraktığı izi baz aldığını söyledi.

Esra Özkan, dijital sanatların gitgide yükselen bir değer haline geldiğine dikkati çekerek, "Çağdaş sanatın en önemli örnekleri anlatılıyor CI'da. Dijital sanat da alandaki yükselen bir değer olarak gördüğümüz noktada, önemi gitgide de artacak. Daha çok dijital sanat göreceğiz. Çağdaş sanatı biyo-sanatın ötesinde yeni medyanın daha baskın bir halinin yansımasını göreceğiz." şeklinde konuştu.