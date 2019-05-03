14. Dönem Savaş Muhabirliği eğitimi sona erdi

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor

Milyonlar bir umudun gerçekleşmesi için koşuyor

Saha eğitimleri kapsamında, 29 Nisan günü eğitim alanına götürülen kursiyerlere, önceden haber verilmeden olası pusu örnekleri birebir yaşatıldı. Zorlu arazi koşullarında kilometrelerce yürüyen kursiyerler, geceyi kendi oluşturdukları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü alan kursiyerler, aydınlatma fişeği atıldığında yere yatarak gizlenmeye çalıştı.

Programda, AA habercilerinin yanı sıra Suriye'de farklı medya kuruluşlarında çalışan muhabirler de yer aldı. Eğitimin 29-30 Nisan tarihlerindeki aşamasında kursiyerler, kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silahlar ve kişisel güvenlik konuları ile kurşun geçirmez ekipmanlar hakkında bilgilendirildi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programa katılan kursiyerler, alanında uzman isimler tarafından eğitildi. Eğitime katılan habercilere, görev başında maruz kalabilecekleri saldırı ve tehlikelere karşı hayatta kalabilmeleri için gerekli bilgiler verildi.

Kursiyerler, polislerin düzenlediği baskın tatbikatlarında senaryo gereği rehin alınmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan yürüyerek diğer eğitim alanına geçen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünellerin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.

Savaş muhabiri adaylarına, yakın savunma eğitiminde saldırı anında kendilerini savunma, vücudun hassas ve kritik noktaları, mesafe kontrolü ve odaklanma, silahsız saldırgana karşı savunma gibi saldırılarda yapılması gereken hareketler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında kursiyerlere ayrıca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" da anlatıldı. Teorik ders sonrası kursiyerlere açık alanda farklı patlayıcıların etkisi gösterildi.

- Binlerce kişiye binlerce saat eğitim

Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, yaptığı kapanış konuşmasında, eğitimin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle düzenlendiğini hatırlattı.