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14. Dönem Savaş Muhabirliği eğitimi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 16:59 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "14.Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi ve Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen "14.Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" sona erdi.

Savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen programa katılan kursiyerler, alanında uzman isimler tarafından eğitildi. Eğitime katılan habercilere, görev başında maruz kalabilecekleri saldırı ve tehlikelere karşı hayatta kalabilmeleri için gerekli bilgiler verildi.

Programda, AA habercilerinin yanı sıra Suriye'de farklı medya kuruluşlarında çalışan muhabirler de yer aldı. Eğitimin 29-30 Nisan tarihlerindeki aşamasında kursiyerler, kaçırılma, rehin alınma, kontrol noktalarında mevzi oluşturma, silahlar ve kişisel güvenlik konuları ile kurşun geçirmez ekipmanlar hakkında bilgilendirildi.

Saha eğitimleri kapsamında, 29 Nisan günü eğitim alanına götürülen kursiyerlere, önceden haber verilmeden olası pusu örnekleri birebir yaşatıldı. Zorlu arazi koşullarında kilometrelerce yürüyen kursiyerler, geceyi kendi oluşturdukları mevzilerde geçirdi. Burada senaryo gereği hedef bölgeye giderek görüntü alan kursiyerler, aydınlatma fişeği atıldığında yere yatarak gizlenmeye çalıştı.

Kursiyerler, polislerin düzenlediği baskın tatbikatlarında senaryo gereği rehin alınmamak için sırayla sabaha kadar nöbet tuttu. Sabah farklı bir güzergahtan yürüyerek diğer eğitim alanına geçen kursiyerler, burada oluşturulan parkurdaki tünellerin içinden sürünerek geçti ve belirlenen hedeflerden görüntü almaya çalıştı.

Savaş muhabiri adaylarına, yakın savunma eğitiminde saldırı anında kendilerini savunma, vücudun hassas ve kritik noktaları, mesafe kontrolü ve odaklanma, silahsız saldırgana karşı savunma gibi saldırılarda yapılması gereken hareketler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında kursiyerlere ayrıca "patlayıcılar, mayın ile bubi tuzakları ve tehlikeli alanlar" da anlatıldı. Teorik ders sonrası kursiyerlere açık alanda farklı patlayıcıların etkisi gösterildi.

- Binlerce kişiye binlerce saat eğitim

Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, yaptığı kapanış konuşmasında, eğitimin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD iş birliğiyle düzenlendiğini hatırlattı.

Katkılarından dolayı bu kurumlara teşekkürlerini sunan İşbilir, "12 gün süren eğitimde 76 saat pratik ve 20 saat teorik dersler verildi. Toplam 112 saat süren eğitimde habercilerin savaş ve riskli bölgelerden haber, fotoğraf, görüntü geçerken nasıl hayatta kalabileceklerine dair dersler verildi. Bu eğitimler, kapsamı ve kalitesi itibarıyla dünyada tek olma özeliğini taşıyor." dedi.

Gelecek dönemde de bu eğitimin yerli ve yabancı gazetecilere verilmeye devam edileceğini belirten İşbilir, 2018 yılında bin 226 kişiye bin 790 saat 17 farklı eğitim programı gerçekleştirildiğini kaydetti.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler, uluslararası geçerliliği olan sertifika almaya hak kazandı.

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