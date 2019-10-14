14 Ekim Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Suriye’de Amerika’yla ittifak yapan Kürt güçlerin dün Şam’da Suriye hükümetiyle yaptığı anlaşmayla ilgili haberi aktarıyor. Gazete, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede ilerlediği, Başkan Trump’ınsa Amerikan Ordusu’nun Suriye’nin kuzeyinden çekilme talimatı verdiği bu dönemde Kürtler’in Washington’un baş düşmanlarından Suriye hükümetiyle anlaşmasının bir dönüm noktası anlamına geldiğini kaydediyor. Habere göre Amerika’nın Suriye politikası, son beş yıldır Kürtler’in önderliğindeki güçlerle işbirliği yapmaya dayanıyordu. Amerika, bu işbirliği sayesinde hem IŞİD’le mücadele ediyor, hem de İran ve Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu kısıtlama altına almaya çalışıyordu. Ancak gazetenin yorumuna göre Trump’ın bu yaklaşımdan aniden uzaklaşması üzerine Amerika, dün itibarıyla bölgedeki ağırlığını yitirdi. Bu, hem IŞİD’e karşı büyük zorluklarla elde edilen kazanımların tehlikeye girmesi, hem de Suriye Devlet Başkanı Esat’a ve destekçileri İran ve Rusya’ya manevra sahası açması anlamına geliyor. Kürtler’in Şam’la vardığı anlaşma ise Suriye hükümet güçlerinin yıllar sonra ilk kez ülkenin kuzeydoğusuna giriş yapması anlamına geliyor.

Wall Street Journal ise Japonya’yı vuran Hagibis Tayfunu’nun ülkede birçok bölgeye rekor düzeyde yağış düşmesine neden olduğunu bildiriyor. Habere göre Japonya’yı on yıllar sonra vuran en şiddetli tayfun olan Hagibis, 31 kişinin ölümüne neden oldu. Başkent Tokyo yakınlarındaki bir kasabaya sadece birkaç saat içinde metrekareye bir metreden fazla yağış düştü. Bu da bölgenin bir yılda aldığı yağış miktarının üçte birinin sadece birkaç saat içinde düşmesi anlamına geliyor. Dağlardan Tokyo’nın bulunduğu platoya akan otuzdan fazla nehrin taşması sonucu sel baskınları yaşandı. Başbakan Şinzo Abe, kurtarma çalışmalarına katılması için orduyu seferber etti. Öte yandan Tokyo Körfezi’nde batan Panama bandıralı bir yük gemisinden dört kişi kurtarıldı. 12 kişilik mürettebattan beşinin öldüğü, üç kişininse kayıp olduğu bildiriliyor.

Los Angeles Times ise Ohio eyaletindeki Otterbein Üniversitesi’nde yarın akşam yapılacak Demokrat Parti tartışmalarının dördüncüsünden önce partinin başkan adaylığı yarışını az farkla da olsa önde götüren Joe Biden’ın durumunu değerlendiriyor. Habere göre Biden, bağış kampanyalarında topladığı miktarlar göz doldurmamasına, daha önceki tartışma programlarındaki performanslarıysa heyecan yaratmamasına rağmen Biden, yine de yarışı önde götürmeyi sürdürüyor. Kimilerine göre bunun nedeni, istikrar imajı yansıtan Biden’ın seçmenlerin uzun yıllardır aşina olduğu bir siyasetçi olması. Biden, yarın akşam, kalp krizi geçirdikten sonra gerek fiziksel gerekse siyasi açıdan toparlanmaya çalışan Bernie Sanders ve kamuoyu yoklamalarında hızla yükselen Senatör Elizabeth Warren’la karşı karşıya gelecek. Yarın tartışma sahnesine çıkacak diğer Demokrat aday adaylarıysa yaklaşan Şükran Günü ve Noel dönemi sırasında siyaseti arka plana atmaya meyilli Amerikan kamuoyu önünde seslerini duyurup aradan sıyrılmaya çalışacak. Gazeteye göre yarınki tartışmada en büyük risk altındaki aday adayı olan Biden hakkında gerek yaşı ve zihinsel kıvraklığına, gerekse oğlu Hunter’ın Ukrayna’yla bağlantılarına ilişkin soru işaretleri gündeme gelebilir. Biden, Demokrat Parti aday adaylığı yarışını Elizabeth Warren’la neredeyse başa baş götürse de son kamuoyu yoklamaları, ön seçimlerde oy kullanacak Demokrat seçmenlerin yüzde 57’sinin Biden hakkında olumlu görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

