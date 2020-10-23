14 Ekim'de başladı... Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosunun burçlara göre etkisi! Merkür retrosu hangi burcu nasıl etkiler?

Halen "astroloji bilim midir değil midir" tartışmaları devam ederken, burçlara inanmayanların bile fark etmeden hayatına "Merkür retrosu" girdi. 14 Ekim 2020 tarihinde başlayan Merkür retrosu tüm burçları etkisi altına almış durumda. Merkür retrosu ne zaman bitecek sorusu ile birlikte Merkür retrosu ne zaman başlıyor sorusu internet üzerinden en çok aranan sorulardan birisi oldu. Merkür retrosunun bitiş tarihi öyle çok merak ediliyor ki, burçlara inanalar bu tarihlerde attıkları imzalardan tutun da seyahat planlarına kadar dikkat ediyor. Uzman Astrolog Merve Rençber, ekim ayının 14'ünde başlayan Merkür retrosunu burçlara göre etkisini kısaca açıklamıştı. Bu haberimizde Uzman Astrolog Merve Rençber’in Merkür retrosu yorumunu tekrar derleyelim istedik.
İşte Merkür retrosu burçları nasıl etkiliyor sorusunun cevabı...
14 Ekim'de başlayan Merkür retrosu halen devam ediyorken, Merkür retrosunun burçlarınıza göre etkisini merak ediyor musunuz ya da Merkür retrosunun bitiş tarihini Burç günlüğünü takip eden ve merak edenler için Merkür retrosu hangi burcu nasıl etkiler kısaca yorumladık. 14 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayan Merkür retrosunun biteceği tarih ise 3 Kasım 2020 olarak açıklandı. Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Merkür retrosunun burçlar üzerindeki etkileri...
Finansal alanda yaşanacak bu retro, para yönetiminizde farklılıklar yapmanızı gerektirecek. Hızlı para giriş çıkışları olabilir. Küçük küçük pek çok harcama önünüze gelebilir. Araçlar, teknolojik aletler bu dönem sorun ve masraf çıkarabilir. Bu ay boyunca yeni teknolojik alet almaktan kaçınmalı, arızalanan aletler için tadilat yapmaya çalışmalısınız. İletişimde ise inatçılık ve ısrar, iş ve özel ilişkilerde sorunlara sebep olabilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarla anlaşmazlıklar, kıskançlık veya şüphe durumları çalışabilir.
İlişkiler alanınızda yaşayacağınız bu retro, geçmiş ilişkileri önünüze getirebilir. Eski dostlar, eski sevgililer karşınıza gelebilir. Özlem ve arzular öne çıkabileceği gibi, takıntı ve saplanma, ısrarcılık hali de çalışabilir. Bu retro ile geçmişe veya karşınızdaki kişiye saplanmak yerine, hatalı yanlarınızı keşfederek bu noktalarda değişime gitmeli, ilişkilerinizdeki algınızı ve seçimlerinizi iyileştirmeye çalışmalısınız. Kendi değerinizi fark ederek daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz.
Günlük yaşamınızda aksaklık ve sorunları getirebilecek bu retro ile, rutininizde değişimler yaşanabilir. Ufak meselelere karşı daha hızlı tepki verebilirsiniz, araştırmacı ve meraklı yanınız öne çıkabilir. Kalabalık ortamlardan kaçınmaya ve sağlığınıza özen göstermeye çalışmalı, kronik rahatsızlıklara karşı daha çok dikkat etmelisiniz. Çalışma arkadaşlarıyla ani gerilimler, iş yerinde karmaşık iş ve projeler, konular önünüze gelebilir.
Aşk ilişkilerinde önemli değişimleri getirecek bu retro ile eski aşklar kapınızı çalabilir. Bir dönem derin duygular hissettiğiniz veya derin paylaşımlar yaptığınız kişiler bu dönem tekrar ortaya çıkabilir. Ayın ikinci yarısı boyunca siz de kendi içinizde daha çok geçmişe gidebilir, geçmişi kendi içinizde tekrar tekrar sorgulayabilir, kendinizle veya geçmişteki kişilerle iç hesaplaşmalara düşebilirsiniz. Bu retroda özgüveninizi ve öz değerinizi aşağıya çekmemeye dikkat etmeli, yüzeysel cinsel birlikteliklerden kaçınmalısınız. İlişkilerde zaaflar ve takıntılar ile hareket etmek pişmanlığı getirebilir.
Aile üyeleriyle ilişkilerde stresli durumları getirebilecek bu süreçte, krizlere değil krizleri çözmeye odaklanmalısınız. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin üzerine daha çok düşebilir, koruma ve sahiplenme, zaman zaman yönetme isteğinde olabilirsiniz. Enerjinizin daha hızlı değişeceği bu dönemde, aniden gerilebilir, aniden toparlayabilirsiniz. Eviniz için harcamalar yapmanız gerekebilir. Tadilatlar olabilir. Bu retro, hayatınıza derinden etki etmiş eski partnerlerin gündeme gelmesini sağlayabilir. Zaman zaman nostalji içinde olabilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Telepatik durumlar artabilir. Aklınızdan geçen kişilerden haber alabilirsiniz. Stalk, eski eşyalar, anılar ise sizi daha çok aşağı çekebilir, geçmişte yaşamaktan kaçınmalısınız.
Daha araştırmacı, sorgulayıcı ve detaycı olmanızı sağlayacak bu transit ile, ayın geri kalanında risk ve tehlikeleri görmeye çalışabilir, kendinizi garantiye almaya çalışabilirsiniz. Emin olduğunuz noktada adım atma isteği, şüphe duyduğunuz noktada ise geri çekilme içinde olabilirsiniz. Geçmişteki iyi/kötü deneyimleri hatıranıza getirecek bu retro ile, bugününüzü ve geleceğinizi geçmişin etkisinde yönetebilirsiniz. Fakat çok fazla geçmişte kalmak, anınızı kaçırmaya neden olabilir. Bu süreçte karşınızdakileri manipüle edebileceğiniz gibi kendinizi de manipüle etmeye açıksınız, dikkat. Zihnin oyunlarına kapılmak yerine sezgilerinize ve hislerinize güvenin.
Finansal dengenizde değişimi getirecek bu retro, plan dışı harcamalar, harcamalarda kontrolsüzlük durumlarından bahsediyor. Aynı zamanda duygularınızda, iç dünyanızda bir karmaşa yaşayabilir; ne istediğinize karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gizli ilişkilerden, zaaflarla hareket etmekten kaçınmalı, aldatma ve aldatılma durumlarına dikkat etmelisiniz. Bu sizden yana çalışabileceği gibi karşınızdakilerden yana da çalışabilir. Nitekim bu ay içinde bazı kişilerin gizli yanlarını da göreceksiniz. Sizin ise daha önce gizlediğiniz bir durum açığa çıkabilir.
Komplo teorilerinden, varsayımlardan, korkulardan kaçınmanız gereken bu retro ile, kendinizle bir yüzleşme yaşayabilirsiniz. Zaaflarınızın, korkularınızın üzerine gitme, cesur olma zamanı. İlişkilerde gizli/etik dışı durumlardan kesinlikle kaçınmalı, bu durumların önemli karmalar yaratacağını unutmamalısınız.
Bu tarihten itibaren karşınızdaki kişileri daha iyi görmeye, tanımaya başlayabilir; ilişkilerde karmik durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. İlahi adalet durumları yaşanabilir, ilahi korunmalarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte karşınızdakileri iyi tanımaya, doğru seçimler yapmaya çalışmalısınız. Bazı Yaylar için bu dönemde karşınızdaki kişiler ilişkilerde tavır değişikliğine gidebilir, ilişkiyi bitirme kararı alabilir.
Sosyal çevrenizde farklılıklar oluşabilir. Eski dostlarla bir araya gelebilir, daha yakın ilişkiler içinde olabilirsiniz. Yakın dostlarınızla ise zorunlu veya gönüllü dönemsel mesafeleşmeler oluşabilir. Eski flörtler, geçmişteki aşklar bu dönem hatıranıza daha çok gelebilir. Geçmişteki deneyimlere zaman zaman özlem duyabilirsiniz.
Amaçlarınız ve hedeflerinizde değişime gideceğiniz bu dönemde bir süredir istediğiniz fakat ertelediğiniz bir dileğinizi artık gerçekleştirme adına adım atabilir, harekete geçebiirsiniz. Mars retrosu da devam ederken ayın geri kalanında günlük hayatınızda aksilik ve gecikmelerle ilgilenebilir, daha sık plan değişikliği yapabilirsiniz. Kazalara ve dikkatsizliklere açık bir süreç. Bu dönemde geçmiş ilişkiler, eski aşklar kapınızı çalabilir.
Kafa karışıklığı, dalgınlık, sorgulama, takıntılı düşünceler ve varsayımlar, yaratıcı iş ve projeler retro ile öne çıkacak gündemler. Şüpheci yanınız artarken, duygu ve düşüncelerinizi, özelinizi daha çok gizleme isteğinde ve eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdakileri ikna ve manipüle edebilir, bazı anlarda ise siz manipüle olabilirsiniz.
Astrolog Merve Rençber
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