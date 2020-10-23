14 Ekim'de başladı... Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosunun burçlara göre etkisi! Merkür retrosu hangi burcu nasıl etkiler?

Halen "astroloji bilim midir değil midir" tartışmaları devam ederken, burçlara inanmayanların bile fark etmeden hayatına "Merkür retrosu" girdi. 14 Ekim 2020 tarihinde başlayan Merkür retrosu tüm burçları etkisi altına almış durumda. Merkür retrosu ne zaman bitecek sorusu ile birlikte Merkür retrosu ne zaman başlıyor sorusu internet üzerinden en çok aranan sorulardan birisi oldu. Merkür retrosunun bitiş tarihi öyle çok merak ediliyor ki, burçlara inanalar bu tarihlerde attıkları imzalardan tutun da seyahat planlarına kadar dikkat ediyor. Uzman Astrolog Merve Rençber, ekim ayının 14'ünde başlayan Merkür retrosunu burçlara göre etkisini kısaca açıklamıştı. Bu haberimizde Uzman Astrolog Merve Rençber’in Merkür retrosu yorumunu tekrar derleyelim istedik.

İşte Merkür retrosu burçları nasıl etkiliyor sorusunun cevabı... MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK? 14 Ekim'de başlayan Merkür retrosu halen devam ediyorken, Merkür retrosunun burçlarınıza göre etkisini merak ediyor musunuz ya da Merkür retrosunun bitiş tarihini Burç günlüğünü takip eden ve merak edenler için Merkür retrosu hangi burcu nasıl etkiler kısaca yorumladık. 14 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlayan Merkür retrosunun biteceği tarih ise 3 Kasım 2020 olarak açıklandı. Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla Merkür retrosunun burçlar üzerindeki etkileri...

Merkür retrosu koç burcunu nasıl etkiliyor? Finansal alanda yaşanacak bu retro, para yönetiminizde farklılıklar yapmanızı gerektirecek. Hızlı para giriş çıkışları olabilir. Küçük küçük pek çok harcama önünüze gelebilir. Araçlar, teknolojik aletler bu dönem sorun ve masraf çıkarabilir. Bu ay boyunca yeni teknolojik alet almaktan kaçınmalı, arızalanan aletler için tadilat yapmaya çalışmalısınız. İletişimde ise inatçılık ve ısrar, iş ve özel ilişkilerde sorunlara sebep olabilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarla anlaşmazlıklar, kıskançlık veya şüphe durumları çalışabilir. Merkür retrosu boğa burcunu nasıl etkiliyor? İlişkiler alanınızda yaşayacağınız bu retro, geçmiş ilişkileri önünüze getirebilir. Eski dostlar, eski sevgililer karşınıza gelebilir. Özlem ve arzular öne çıkabileceği gibi, takıntı ve saplanma, ısrarcılık hali de çalışabilir. Bu retro ile geçmişe veya karşınızdaki kişiye saplanmak yerine, hatalı yanlarınızı keşfederek bu noktalarda değişime gitmeli, ilişkilerinizdeki algınızı ve seçimlerinizi iyileştirmeye çalışmalısınız. Kendi değerinizi fark ederek daha sağlıklı seçimler yapabilirsiniz.

Ekim Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Merkür retrosu ikizler burcunu nasıl etkiliyor? Günlük yaşamınızda aksaklık ve sorunları getirebilecek bu retro ile, rutininizde değişimler yaşanabilir. Ufak meselelere karşı daha hızlı tepki verebilirsiniz, araştırmacı ve meraklı yanınız öne çıkabilir. Kalabalık ortamlardan kaçınmaya ve sağlığınıza özen göstermeye çalışmalı, kronik rahatsızlıklara karşı daha çok dikkat etmelisiniz. Çalışma arkadaşlarıyla ani gerilimler, iş yerinde karmaşık iş ve projeler, konular önünüze gelebilir. Merkür retrosu yengeç burcunu nasıl etkiliyor? Aşk ilişkilerinde önemli değişimleri getirecek bu retro ile eski aşklar kapınızı çalabilir. Bir dönem derin duygular hissettiğiniz veya derin paylaşımlar yaptığınız kişiler bu dönem tekrar ortaya çıkabilir. Ayın ikinci yarısı boyunca siz de kendi içinizde daha çok geçmişe gidebilir, geçmişi kendi içinizde tekrar tekrar sorgulayabilir, kendinizle veya geçmişteki kişilerle iç hesaplaşmalara düşebilirsiniz. Bu retroda özgüveninizi ve öz değerinizi aşağıya çekmemeye dikkat etmeli, yüzeysel cinsel birlikteliklerden kaçınmalısınız. İlişkilerde zaaflar ve takıntılar ile hareket etmek pişmanlığı getirebilir.

Merkür retrosu aslan burcunu nasıl etkiliyor? Aile üyeleriyle ilişkilerde stresli durumları getirebilecek bu süreçte, krizlere değil krizleri çözmeye odaklanmalısınız. Aile üyelerinin sağlığıyla ilgili konular gündeme gelebilir. Sevdiklerinizin üzerine daha çok düşebilir, koruma ve sahiplenme, zaman zaman yönetme isteğinde olabilirsiniz. Enerjinizin daha hızlı değişeceği bu dönemde, aniden gerilebilir, aniden toparlayabilirsiniz. Eviniz için harcamalar yapmanız gerekebilir. Tadilatlar olabilir. Bu retro, hayatınıza derinden etki etmiş eski partnerlerin gündeme gelmesini sağlayabilir. Zaman zaman nostalji içinde olabilir, geçmişe özlem duyabilirsiniz. Telepatik durumlar artabilir. Aklınızdan geçen kişilerden haber alabilirsiniz. Stalk, eski eşyalar, anılar ise sizi daha çok aşağı çekebilir, geçmişte yaşamaktan kaçınmalısınız. Merkür Retrosu etkileri sürüyor... 19 -25 Ekim haftalık burç yorumu (2020) Ekim'in üçüncü haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor? Merkür retrosu başak burcunu nasıl etkiliyor? Daha araştırmacı, sorgulayıcı ve detaycı olmanızı sağlayacak bu transit ile, ayın geri kalanında risk ve tehlikeleri görmeye çalışabilir, kendinizi garantiye almaya çalışabilirsiniz. Emin olduğunuz noktada adım atma isteği, şüphe duyduğunuz noktada ise geri çekilme içinde olabilirsiniz. Geçmişteki iyi/kötü deneyimleri hatıranıza getirecek bu retro ile, bugününüzü ve geleceğinizi geçmişin etkisinde yönetebilirsiniz. Fakat çok fazla geçmişte kalmak, anınızı kaçırmaya neden olabilir. Bu süreçte karşınızdakileri manipüle edebileceğiniz gibi kendinizi de manipüle etmeye açıksınız, dikkat. Zihnin oyunlarına kapılmak yerine sezgilerinize ve hislerinize güvenin.