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14. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

14. Erbil Uluslararası Kitap Fuarı açıldı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde 14. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı.

Fuarın açılış törenine Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başbakanı Mesut Barzani ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi'nin yanı sıra bölgedeki çok sayıda siyasetçi ve yazar da katıldı.

AA muhabirine konuşan, Erbil Uluslararası Kitap Fuarı Müdürü Abdullah Ahmed, 21 ülkeden toplam 300 yayın evinin katıldığı fuarda yaklaşık 1 milyon kitabın kitapseverlerle buluşturulduğunu ifade etti.

Ahmed, fuarın 10 gün boyunca gezilebileceğini dile getirdi.

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