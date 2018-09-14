14 Eylül Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Amerika'nın doğu kıyılarını günlerdir tehdit eden Florence Kasırgası'nın Kuzey Carolina eyaletinde karaya vurduğunu ve gerek kıyı kesimlerinde gerekse iç kesimlerde en büyük tehlikenin şiddetli yağış ve deniz suyu yükselmesinin yol açacağı sel felaketi olduğunu bildiriyor. Yetkililer, Florence Kasırgası'nın rüzgar şiddetinin en düşük seviye olan Kategori 1'e gerilemesinin yanıltıcı olmaması gerektiği, esas tehlikenin su baskını olduğu konusunda uyarılarını sürdürüyor. Habere göre Kuzey Carolina eyaletinin bazı bölgelerinde kasırganın metrekare başına bir metre, yani bir başka deyişle bir ton ağırlığında yağış bırakması bekleniyor. Şiddetli rüzgar ve sel baskını tehdidi nedeniyle yetkililer, Kuzey Carolina eyaletindeki bazı nükleer enerji santrallarını kapatma kararı aldı. Nükleer santrallar saatte 320 kilometre hızla esen rüzgarlara ve yedi metreden yüksek su baskınlarına dayanacak şekilde inşa edilmiş olsa bile önlem amacıyla santrallardaki faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi.

Washington Post bugün ayrıca Amerika ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklarla ilgili bir habere yer veriyor. Gazete Çin'in, Başkan Trump'ın tahmin ettiğinden çok daha uzun süre direniş gösterebileceğini ve bu anlaşmazlıkların adeta siper savaşına dönüşebileceğini yazıyor. Habere göre Trump, Çin'in Amerika'yla anlaşmak için baskı altında olduğunu ve Amerika'da piyasalar yükselmeye devam ederken Çin'in gerileme yaşadığını söylemişti. Ancak uzmanlar, Trump'ın Çin'in mali zorluğa düşeceği ve bu durumun, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i müzakereye zorlayacağı şeklindeki öngörüsünün hatalı olduğunu kaydediyor. Gazete, eski Maliye Bakanlığı yetkilisi Jeff Moon'un, ”Her ekonominin sorunları vardır. Bizim de trilyon dolarlık açığımız var. Ama bu, ekonominin ciddi tehdit altında olduğuna işaret etmez, Trump büyük bir hesap hatası yapıyor” şeklindeki görüşlerine yer veriyor. Çin'in en büyük borsası Şangay Kompizit Endeksi'nin bu yıl yüzde 23 oranında düşüş yaşaması, Trump'ı haklı gibi gösterebilir. Ancak gazete, Çin piyasalarındaki dalgalanmaların Amerika'nın tersine çok daha az etkili olduğunu ve bunun, Çinli liderler üzerinde baskı yaratacak seviyede olmadığını vurguluyor. Syracuse Üniversitesi'nden iktisatçı Mary Lovely ise Trump'ın Çin'e getirdiği ek gümrük tarifesi uygulamasının büyük çoğunluğunun Çin değil, Amerikan firmalarını olumsuz etkilediğinin altını çiziyor. Bunun bir örneği, Trump'ın gümrük tarifesi getirdiği bilgisayar ve elektronik ürünlerinin yüzde 87'sinin Amerikan firmaları tarafından üretiliyor olması. 2008 mali krizinden bu yana Çin'in ekonomisinin ticarete olan bağımlılığını üçte bir oranında azaltması da bu ülkenin ticaret savaşlarına karşı direncini arttıran bir etken.