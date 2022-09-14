Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları merak konusu olurken 'Kandilli Rasathanesi son depremler listesi' 14 Eylül 2022 Çarşamba günü internette araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 14 Eylül deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? 14 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

14 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.14 06:20:47 37.9102 27.1037 1.9 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.14 06:11:17 37.8063 27.1150 10.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.14 06:10:31 37.7957 27.1338 6.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.14 06:03:36 38.7837 27.7732 8.7 -.- 1.9 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.09.14 05:54:09 37.9963 29.2870 9.2 -.- 2.1 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.14 05:52:48 37.9943 29.3038 8.4 -.- 3.1 3.1 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.14 05:42:19 36.8842 30.2650 8.8 -.- 1.5 -.- IMECIK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.09.14 05:28:02 37.8117 27.1245 5.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.09.14 05:25:58 37.0830 28.5745 10.6 -.- 1.5 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2022.09.14 04:28:12 38.0087 29.2977 6.0 -.- 2.5 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.14 04:22:58 37.9902 29.2872 5.8 -.- 1.6 -.- PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.14 04:17:09 37.9960 29.2505 6.7 -.- 1.9 -.- SAKIZCILAR-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.14 04:10:41 37.9908 29.3010 6.5 -.- 2.9 2.9 PEYNIRCI-CAL (DENIZLI) İlksel

2022.09.14 03:42:12 40.7290 27.3460 17.0 -.- 2.4 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2022.09.14 03:38:37 40.7230 27.3317 16.8 -.- 3.3 3.1 HOSKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2022.09.14 03:24:47 37.5977 26.7753 7.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.14 03:22:04 37.6013 26.8377 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.09.14 01:47:44 37.8888 27.4435 1.3 -.- 1.8 -.- HAVUTCULU-SELCUK (IZMIR) İlksel

2022.09.14 01:32:11 35.2712 26.2682 5.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.14 00:59:26 37.0340 28.2342 4.9 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.09.14 00:18:10 40.5958 34.4275 17.4 -.- 1.5 -.- CUKURKOY-ISKILIP (CORUM) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

