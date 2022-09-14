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14 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

14.09.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler 14 Eylül 2022 Çarşamba günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yaşanacak elektrik kesintisi konusunda bilgi edinmek isteyen kişiler BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan açıklama için internette araştırma yapıyor. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek, ne kadar sürecek? 14 Eylül 2022 Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

14 Eylül elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek? AYEDAŞ - BEDAŞ açıkladı

Elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından paylaşıldı. Bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Elektrikler ne zaman gelecek, ne kadar sürecek? 14 Eylül 2022 Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak ilçelere ilişkin detaylar haberimizde...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

14 Eylül Çarşamba günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

İstanbul'da belli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yapılıyor. Elektrik dağıtım firmaları BEDAŞ ve AYEDAŞ, elektirik kesintilerini resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor.

AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı:

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı:

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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İstanbul elektrik kesintisi Ayedaş bedaş arıza
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