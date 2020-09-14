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  4. 14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 19:38 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 63 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 7 bin 119'a yükseldi. Bugün bin 716 yeni vaka tespit edildi.

14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu.

Son 24 saatte 1225 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 260 bin 58'e yükseldi.

İşte 14 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu...

tablo

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım.

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